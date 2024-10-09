Yargıçla kapıştı, pes etti! Elon Musk'ın X platformu Brezilya'ya geri döndü

09 Ekim 2024 09:22 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:22

Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), Brezilya'da nefret söylemi ve dezenformasyonla mücadele yasalarına uymadığı için erişim engeline takıldı. Ancak para cezasını ödedikten ve yasaları kabul ettikten sonra yeniden faaliyete geçti. Musk, kararı veren yargıçla kavga etmişti.

Elon Musk​'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), Brezilya​'da yaşanan aylar süren hukuki anlaşmazlığın ardından yeniden faaliyete geçti. Ülkenin Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, şirketin para cezasını ödemesinin ardından X erişim engeli​ cezasını kaldırdı.

BREZİLYA, X YASAĞINI NASIL KALDIRDI?

Brezilya Yüksek Mahkemesi, X'in Brezilya yasalarına uygun hareket etmeye başladığını ve platformun yeniden Brezilyalı kullanıcılara açıldığını duyurdu. Mahkemeden yapılan açıklamada, "Şirket, raportör Yargıç Alexandre de Moraes'in belirlediği şartlara uydu ve platform Brezilyalılar tarafından yeniden kullanılabilir" denildi.

NEDEN ASKIYA ALINMIŞTI?

31 Ağustos'ta, Alexandre de Moraes'in kararıyla Brezilya, X için erişim engeli cezası vermişti. Bu kararın nedeni, Musk'ın platformda bazı kullanıcı hesaplarını yasaklamayı ve federal yasalara aykırı içerikleri kaldırmayı reddetmesiydi. Brezilya; nefret söylemi, şiddet çağrıları ve demokratik kurumlara zarar verebilecek siyasi dezenformasyonun yayılmasını önlemek için katı internet düzenlemelerine sahip bir ülke.

Musk ise bu talepleri yerine getirmek yerine, platformun Brezilya’daki merkezini kapatarak, bir süre ülkede yasal bir temsilci bulundurmayacağını açıklamıştı. Ayrıca, Yüksek Mahkeme Yargıcı de Moraes'i hedef alarak onu film karakteri Voldemort’a benzetmiş ve ağır eleştirilerde bulunmuştu.

MUSK GERİ ADIM ATTI

Musk, bu talepleri yerine getirmek yerine platformun Brezilya'daki merkezini kapatarak, ülkede yasal bir temsilci bulundurmayacağını açıklamıştı. Ayrıca Yüksek Mahkeme Yargıcı de Moraes'i hedef alarak ağır eleştirilerde bulunmuştu. Musk geçtiğimiz günlerde geri adım attı ve mahkemenin emirlerine uymaya karar verdi.

Yargıç Alexandre de Moraes kararında, ağır para cezaları ödemesinin ve yanlış bilgi yaymakla suçlanan hesapları engellemesinin ardından X'in ülkedeki faaliyetlerine geri dönmesine izin verdiğini söyledi.

X'in kapalı kaldığı süreç boyunca Brezilya'daki kullanıcılar alternatif platformlara yöneldi. SimilarWeb verilerine göre, Bluesky ve Threads gibi rakip sosyal medya uygulamaları milyonlarca yeni kullanıcı kazandı.

Brezilya'da tekrar faaliyete geçen X, yaptığı resmi açıklamada, "On milyonlarca Brezilyalıya platformumuza erişim sağlamak en büyük önceliğimizdi. Yasanın sınırları içinde ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.