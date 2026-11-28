Japonya merkezli teknoloji şirketi Sharp, yaşlı kullanıcıları ve ilk kez akıllı telefon kullanacaklar için Simple Smartphone 8 telefon modelini tanıttı. Selefi Simple Smartphone 7'nin yerini alan model, büyük ekranı ve dolandırıcılık amaçlı aramalara karşı geliştirilen yapay zeka korumasıyla dikkat çekiyor.

SoftBank üzerinden 4 Aralık 2026 tarihinde Japonya’da satışa çıkacak olan Simple Smartphone 8, geleneksel fiziksel tuş deneyimini güncel 5G ve Android 16 teknolojisiyle bir araya getiriyor.

FİZİKSEL TUŞLAR VE KOLAYLAŞTIRILMIŞ ARAYÜZ

Simple Smartphone 8, selefindeki 5,7 inçlik panelin yerine 1560 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6,1 inç TFT ekranla geliyor. Ana ekranda büyük simgeler ve metinler yer alırken, Sharp’ın Clear View özelliği görünürlüğü artırmak için ekran renklerini otomatik olarak ayarlıyor.

Ekranın hemen altında telefon aramaları, ana ekrana dönüş ve e-postalara erişim için üç fiziksel tuş bulunuyor. Gelen bir arama veya yeni bir e-posta olduğunda ilgili tuşlar ışıkla yanarak kullanıcıyı bilgilendiriyor. Kullanıcılar ayrıca sık iletişim kurdukları dört kişiyi ana ekrana kısayol olarak ekleyebiliyor.

Sharp, kamera veya sesli kontrol gibi bir uygulamayı ya da işlevi hızla başlatmak için yan tarafa özelleştirilebilir bir tuş da ekledi.

DOLANDIRICILIK ÇAĞRILARINA KARŞI YAPAY ZEKA KORUMASI

Simple Smartphone 8’in en öne çıkan yeniliklerinden biri, etkinleştirildiğinde görüşmeleri gerçek zamanlı analiz eden yapay zeka destekli dolandırıcılık çağrısı tespit sistemi oldu. Sistem olası bir dolandırıcılık girişimi algıladığında kullanıcıyı ekran uyarıları, ses ve titreşimle ikaz ediyor.

Cihazdaki bir diğer güvenlik işlevi ise bilinmeyen numaralardan gelen aramalarda kullanıcı telefonu açmadan önce karşı tarafa bir mesaj dinletiyor, arayanın cevabını kaydediyor ve metin olarak ekranda gösteriyor. Sharp istenmeyen uygulama yüklemelerini önlemek için bir onay istemi de ekledi ve karşı tarafın sesinin daha net duyulması için ahizeyi iyileştirdi.

SHARP SİMPLE SMARTPHONE 8 ÖZELLİKLERİ

Boyutlar: 165 x 73 x 9,2 mm

165 x 73 x 9,2 mm Ağırlık: 183 gram

183 gram Ekran: 6,1 inç TFT, 1560 x 720 piksel çözünürlük, Clear View desteği

6,1 inç TFT, 1560 x 720 piksel çözünürlük, Clear View desteği İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB UFS 2,2 dahili depolama, 2 TB’a kadar microSD kart desteği

64 GB UFS 2,2 dahili depolama, 2 TB’a kadar microSD kart desteği Arka kamera: 50,3 MP (f/1,8)

50,3 MP (f/1,8) Ön kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 4.500 mAh, 27W kablolu şarj

4.500 mAh, 27W kablolu şarj İşletim sistemi: Android 16 (3 yıl güvenlik güncellemesi)

Android 16 (3 yıl güvenlik güncellemesi) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, nano-SIM ve eSIM

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, nano-SIM ve eSIM Güvenlik: Parmak izi okuyucu ve maske takılıyken çalışabilen yüz tanıma

Ağustos ayında tanıtılan Sharp Aquos Wish 6 ile aynı MediaTek Dimensity 6300 işlemciyi ve 4 GB RAM’i paylaşan Simple Smartphone 8, 128 GB yerine 64 GB UFS 2,2 depolama alanıyla geliyor. Kamera tarafında ise fiş, menü ve benzeri belgeleri çekerken gölgeleri kaldıran ve perspektif bozulmasını düzelten yapay zeka destekli yeni fotoğraf modu yer alıyor.

Dayanıklılık konusunda da iddialı olan telefon; IPX5, IPX8 ve IPX9 suya dayanıklılık sertifikalarının yanı sıra IP6X toz direncine sahip. MIL-STD-810H standardında düşme testlerini geçen cihaz, Sharp’ın açıklamasına göre uyumlu el sabunları veya alkollü dezenfektan mendillerle temizlenebiliyor.

*SHARP SİMPLE SMARTPHONE 8 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Altın, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle duyurulan Sharp Simple Smartphone 8, 4 Aralık 2026’da Japonya’da SoftBank aracılığıyla satışa sunulacak. Operatör, cihazın vergi dahil fiyatını 69.840 Japon yeni (yaklaşık 439 dolar) olarak listeledi. Akıllı telefonun Japonya dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı.