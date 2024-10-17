Yatakta telefon kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Uzmanlar, tehlikeyi açıkladı

17 Ekim 2024 16:39 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:41

Eğer akıllı telefonunuzu yatağınızda kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Uzmanlar, cep telefonlarının tuvalet kapaklarından daha kirli olduğunu ve yatakta kullanıldığında bakterilerin hızla çoğalıp sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle bir tehlike var ki, öğrendiğinizde telefonunuzdan bile soğuyabilirsiniz.

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Yatakta cep telefonunuzu kullanmadan önce bir kez daha düşünün. Uzmanlar, telefonlarımızın hijyen​ konusunda düşündüğümüzden çok daha fazla risk taşıdığını ve yatakta kullanmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Indy100.com sitesinin haberine göre, günümüzde cep telefonlarının yaydığı mavi ışığın uyku kalitesi ve düzeni üzerinde olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Ancak bilim insanları telefonların yatakta kullanılmasının mavi ışıktan daha fazla soruna sahip olduğunu vurguluyor.

TELEFONLAR TUVALET KAPAĞINDAN DAHA KİRLİ

Yapılan araştırmalara göre telefonlar, sahiplerinin gittiği her yere gidiyor ve günde ortalama 2 bin 600 kez dokunuluyor. Bu sebeple telefonların bir tuvalet kapağından bile daha kirli hale geldiği belirtiliyor. Ayrıca kullanıcıların yarısından fazlasının telefonlarını asla temizlemediği de tespitler arasında. Bu da bakterilerin hızla çoğalmasına ve yayılmasına zemin hazırlıyor.

YATAK ODANIZ MİKROPLARIN YUVASI HALİNE GELEBİLİR

Telefonlarda en sık rastlanan bakteri​ türü olan Pseudomonas aeruginosa, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyon riskini artırıyor. Daha da kötüsü, bu bakterinin hamam böceği dışkısında da bulunuyor olması. Bu da telefonların, adeta hamam böceği dışkısı bulaştıran bir cihaz gibi ellerimize ve yüzümüze temas ettiğini gösteriyor.

Araştırmayı kritik hale getiren detay; yatakta telefon​ kullanımının bu bakterilerin daha hızlı üremesine neden olduğu bilgisi. Sıcak ve nemli ortamlar, bakterilerin çoğalması için ideal koşullar doğuruyor ve böylece yatak odasının adeta bir mikrop yuvasına dönüşebileceği tehlikesi üzerinde duruluyor.

MattressNextDay CEO'su Martin Sealey, "Unutmayın, yatağınız dinlenmek için bir sığınak olmalı, zararlı bakteriler için bir petri kabı değil" diyerek, telefonların yatakta kullanılmasının tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Bunu önlemek için, uzmanlar telefonunuzu düzenli olarak bir UV sterilizatörü veya elektronik cihazlarda kullanılması güvenli olan ıslak mendille temizlemenizi öneriyor.