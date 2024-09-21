Yenasoft, Dijital Dönüşüm Etkinliği’nde dijital fabrikalara odaklandı

21 Eylül 2024 15:38 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:48

Yenasoft, 2024 yılı 3DEXPERIENCE To Customer Experience etkinliğiyle dijital dönüşümde yeni bir çağ açarak fabrikaların dijital ikiz teknolojisini gündeme taşıdı. Makine, otomotiv, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerden temsilcilerin katıldığı etkinlikte, dijital dönüşümün yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, üretim süreçlerinin baştan aşağı yeniden yapılandırılmasını sağlayan bir yol haritası olduğu vurgulandı. Yenasoft CEO’su Cem Şirolu, açılış konuşmasında, dijital ikiz teknolojisinin sanayideki üretim süreçlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak adına devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Yenasoft’un düzenlediği 3DEXPERIENCE To Customer Experience, farklı sektörlerden firmaların bir araya gelerek dijitalleşme yolculuklarını paylaşmalarına ev sahipliği yaptı. Sektör lideri firmalar, dijital dönüşüm süreçlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte, özellikle dijital ikiz teknolojisinin sunduğu çözümler ön plana çıkarıldı. Bu teknoloji, fabrikaların tüm süreçlerini dijital ortamda simüle ederek üretim hattındaki sorunları önceden tespit etmeyi, süreçleri iyileştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Yenasoft, 19 Eylül’de düzenlenen 2024 yılı 3DEXPERIENCE To Customer Experience, sektördeki yenilikçi çözümleri ön plana çıkararak, dijital dönüşümün yeni boyutlarını katılımcılara sundu. Makine, otomotiv, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerden temsilcilerin yer aldığı etkinlikte, dijital ikiz teknolojisi özellikle vurgulandı. Bu teknoloji sayesinde fabrikaların tüm süreçleri dijital ortama taşınarak sanal bir kopyası oluşturuluyor. Bu dijital ikizler, üretim hattında yaşanabilecek sorunları önceden tespit etmek, süreçleri optimize etmek ve verimliliği artırmak adına devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİ BİR AŞAMA: FABRİKALARIN DİJİTAL İKİZLERİ

Etkinliğin açılış konuşmasında söz alan Yenasoft Kurucusu ve CEO’su Cem Şirolu, pandeminin dijital dönüşümü zorunlu hale getirdiğini belirtti. Şirolu, "2020 yılında Yenaplus'ı başlatırken bu değişimin farkındaydık. Bugün 25 kişilik bir ekiple pek çok sektörde firmaya hizmet veriyoruz. Dijital dönüşüm artık bir rekabet avantajı değil, pazarda var olmanın tek yolu" dedi. Dijital ikizlerin, firmalara sağladığı gerçek zamanlı verilerle daha hızlı ve verimli çalışmalarına olanak tanıdığını ve sorunları ortaya çıkmadan çözebileceklerini vurguladı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BİR SONRAKİ ADIMI

Cem Şirolu’nun konuşmasında vurguladığı bir diğer önemli konu, dijital ikizlerin üretimdeki dönüşümün vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesi oldu. Şirolu, “Birçok firma, dijitalleşmeyi sadece kâğıttan kurtulmak olarak algılıyor. Oysa dijital dönüşüm, dijital ikizlerle birlikte tüm iş akışlarını optimize etmeyi ve geleceğin teknolojilerini işlerimize entegre etmeyi gerektiriyor” dedi. Ayrıca dijital dönüşüm sürecinde, bu yenilikçi çözümlerin firmalara rekabet avantajı sağlayacağını belirtti.

YENASOFT'UN GELECEK VİZYONU

Etkinlik sonunda, Cem Şirolu, Yenasoft’un dijital dönüşüm alanında liderliğini sürdüreceğini ve sanayicilere bu dönüşümün önemini anlatmaya devam edeceklerini belirtti. Dijital dönüşümün yalnızca teknolojik bir zorunluluk değil, aynı zamanda ülkenin gelişimine katkıda bulunacak bir fırsat olduğunun altını çizdi. Şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde rehber olmayı sürdüren Yenasoft, gelecekte de sektörel etkinliklerle firmalara destek sağlamaya devam edecek.