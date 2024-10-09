Yeni 2025 Mini Cooper Convertible tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

09 Ekim 2024 11:05 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:05

Mini, yeni 2025 Mini Cooper Convertible modelini tanıttı. Üstü açılabilen bu versiyon, 2.0 litrelik turbo motor seçenekleri, teknolojik iç tasarımı ve tanıdık tasarımıyla dikkat çekiyor. Peki 2025 Mini Cooper Convertible teknik özellikleri ve fiyatı neler?

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Mini, otomobil​ dünyasında ikonikleşmiş tasarımını sürdüren yeni 2025 Mini Cooper Convertible modelini tanıttı. Üstü açılabilen versiyon, özellikle genç bir sürücü kitlesini hedef alıyor. Mini'nin zamansız tasarım dilini koruyan otomobil, önde ve arkada LED aydınlatmalarla donatılmış durumda.

MINI COOPER CONVERTIBLE TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni model, farklı motor​ seçenekleriyle geliyor. Giriş seviyesi versiyonda, 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli motor 161 beygir güç üretiyor. Bu motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede çıkarabiliyor. Daha fazla güç arayanlar için "S" modeli, 201 beygir gücünde bir 2.0 litrelik turbo motorla donatılmış ve 100 km/s hıza sadece 6,7 saniyede ulaşarak hızlı bir sürüş arayanlara hitap ediyor.

Motor1'in haberine göre, aracın iç tasarımında sadelik ve teknolojinin buluştuğu bir alan dikkat çekiyor. Kokpitte 9,45 inç büyüklüğündeki yuvarlak bir OLED ekran yer alıyor ve tamamen otomatik kumaş tavan, belirli bir hızın altında 18 saniyede açılabiliyor. Kapanması ise 15 saniye sürüyor.

MINI COOPER CONVERTIBLE FİYATI NE KADAR?

Mini'nin şehirli yaşam tarzına uygun olarak tasarladığı modelde, bagaj hacmi ise sınırlı tutulmuş. 2025 Mini Cooper Convertible, 35 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.