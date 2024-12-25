25 Aralık 2024 11:54 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:04

Yeni asgari ücret ile alınabilecek en iyi akıllı telefonlar, 2025 asgari ücret zammı açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen herkesin kafasını karıştıran bu soruyu sizler için cevapladık. İşte 22 bin 104 TL ile alınabilecek en iyi 8 telefon.

Milyonlarca çalışanın cevabını beklediği o soru: Asgari ücret 2025​ yılında ne kadar olacak? Dün akşam itibarıyla netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılında yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Brüt asgari ücret ise 26 bin 5 TL olarak belirlendi.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte yeni bir akıllı telefon satın alma planı yapan ancak 2025 asgari ücret zammı açıklanmasını bekleyen insanlar, yeni asgari ücretle satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlar konusunu araştırmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK AKILLI TELEFONLAR - OCAK 2025

Yeni asgari ücret ile satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlar listesine baktığımızda, yerli ve yabancı markalara ait birçok model karşımıza çıkıyor. Üstelik eğer 20 bin TL'yi geçmeyen cihazları tercih ederseniz, 12 ay taksitle satın alma imkanınız da oluyor. Peki 22 bin 104 TL ile hangi telefonları almak mantıklı? Özellikleri ve fiyatlarıyla birlikte detaylı bir rehber hazırladık.

1. Xiaomi Redmi Note 13 Pro (256 GB)

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,67 inç FHD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99-Ultra

MediaTek Helio G99-Ultra Kamera: Arka: 200 MP + 8 MP + 2 MP, Ön: 16 MP

Arka: 200 MP + 8 MP + 2 MP, Ön: 16 MP Depolama ve RAM: 256 veya 512 GB / 8 veya 12 GB

256 veya 512 GB / 8 veya 12 GB Fiyat: 14 bin 900 TL

2. Samsung Galaxy A55 (256 GB)

Ekran: 6,6 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,6 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1480

Samsung Exynos 1480 Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP + 15 MP, Ön: 32 MP

Arka: 50 MP + 12 MP + 15 MP, Ön: 32 MP Depolama ve RAM: 128 veya 256 GB / 8 veya 12 GB

128 veya 256 GB / 8 veya 12 GB Fiyat: 19 bin 215 TL

3. HONOR 200 (256 GB)

Ekran: 6,7 inç FHD+ AMOLED ekran, 2664 x 1200 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,7 inç FHD+ AMOLED ekran, 2664 x 1200 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP + 50 MP, Ön: 50 MP

Arka: 50 MP + 12 MP + 50 MP, Ön: 50 MP Depolama ve RAM: 256 veya 512 GB / 8, 12 veya 16 GB

256 veya 512 GB / 8, 12 veya 16 GB Fiyat: 16 bin 999 TL

4. Nothing Phone 1 (256 GB)

Ekran: 6,5 inç FHD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,5 inç FHD+ AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+

Qualcomm Snapdragon 778G+ Kamera: Arka: 50 MP + 50 MP, Ön: 16 MP

Arka: 50 MP + 50 MP, Ön: 16 MP Depolama ve RAM: 128 veya 256 GB / 8 veya 12 GB

128 veya 256 GB / 8 veya 12 GB Fiyat: 13 bin 699 TL

5. POCO X6 Pro 5G (512 GB)

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED ekran, 2712 x 1220 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,67 inç FHD+ AMOLED ekran, 2712 x 1220 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8300

MediaTek Dimensity 8300 Kamera: Arka: 64 MP + 8 MP, 2 MP, Ön: 16 MP

Arka: 64 MP + 8 MP, 2 MP, Ön: 16 MP Depolama ve RAM: 256 veya 512 GB / 8 veya 12 GB

256 veya 512 GB / 8 veya 12 GB Fiyat: 18 bin 499 TL

6. Samsung Galaxy A54 (256 GB)

Ekran: 6,4 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,4 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2340 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Kamera: Arka: 50 MP + 12 MP, 5 MP, Ön: 32 MP

Arka: 50 MP + 12 MP, 5 MP, Ön: 32 MP Depolama ve RAM: 128 veya 256 GB / 8 GB

128 veya 256 GB / 8 GB Fiyat: 18 bin 699 TL

7. Casper VIA X40 (256 GB)

Ekran: 6,67 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,67 inç FHD+ Super AMOLED ekran, 2400 x 1080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Kamera: Arka: 50 MP + 5 MP, 2 MP, Ön: 24 MP

Arka: 50 MP + 5 MP, 2 MP, Ön: 24 MP Depolama ve RAM: 256 GB / 8 GB

256 GB / 8 GB Fiyat: 10 bin 700 TL

8. Nothing Phone (2a) (256 GB)