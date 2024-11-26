Yeni Audi Q5 Sportback tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

26 Kasım 2024 15:59 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:59

Audi, Q5 ailesinin yeni coupe-SUV modeli Q5 Sportback’i, PPC platformu üzerine inşa edilen şık tasarımı ve hibrit destekli motor seçenekleriyle tanıttı. SQ5 Sportback, 3.0 litre V6 TFSI motoruyla 367 PS güç sunarken, standart Q5 Sportback modelleri 2.0 TFSI ve 2.0 TDI motor seçenekleriyle geliyor.

Audi​, Q5 ailesinin yeni coupe-SUV modeli olan Q5 Sportback otomobilini resmen tanıttı. Yeni Audi Q5 Sportback, markanın Q5 ve A5 modellerinin temelinde yer alan PPC platformu üzerine inşa edildi ve Avrupa pazarında hafif hibrit benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulacak.

AUDİ Q5 SPORTBACK, KÜRESEL ÇAPTA BENZİNLİ OLACAK

Q5 ailesinin en güçlü üyesi SQ5 Sportback, Avrupa'da dizel motor seçeneğini geride bırakarak küresel pazarda yalnızca benzinli olarak satışa çıkıyor. SQ5 Sportback'te kullanılan 3.0 litre V6 TFSI motor, 367 PS güç ve 550 Nm tork üretiyor. Ayrıca 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ve Audi'nin ünlü Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ile birleştirildiğini belirtelim.

Standart Q5 Sportback modelleri ise iki farklı 2.0 litrelik dört silindirli motor seçeneğiyle sunuluyor:

2.0 TFSI benzinli motor, 204 PS güç ve 340 Nm tork üretiyor. Bu motor, 7 ileri çift kavramalı S tronic şanzıman ile ön tekerleklere güç aktarıyor. Ancak Audi'nin Quattro sistemi opsiyonel olarak sunuluyor.

204 PS güç ve 340 Nm tork üretiyor. Bu motor, 7 ileri çift kavramalı S tronic şanzıman ile ön tekerleklere güç aktarıyor. Ancak Audi'nin Quattro sistemi opsiyonel olarak sunuluyor. 2.0 TDI dizel motor, 204 PS güç ve 400 Nm tork değerleriyle geliyor ve standart olarak Quattro sistemiyle donatılmış.

Tüm Q5 Sportback modellerinde, Audi’nin MHEV Plus adı verilen 48V hafif hibrit sistemi mevcut. Bu sistem, içten yanmalı motorlara 18 kW ek güç sağlayarak verimliliği artırıyor. Sistem, 1.7 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya ile çalışıyor ve aracı çalıştırma, geri manevra ve ani kalkış gibi durumlarda ekstra destek sağlıyor.

Audi, Q5 Sportback ailesine gelecekte şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçeneklerini de eklemeyi planlıyor.

ARACIN FİYATI

Avrupa'da Audi Q5 Sportback modelinin başlangıç fiyatı 54 bin 800 euro, SQ5 Sportback modelinin başlangıç fiyatı ise 85 bin 400 euro olarak belirlendi.