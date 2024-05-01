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01 May 2024 20:30 - Güncelleme : 01 May 2024 20:21

Yeni Batman Arkham oyunu 2024 yılı sonunda Meta Quest’e özel çıkacak

VR platformu için özel olarak tasarlanan yeni bir Batman oyunu, Batman: Arkham Shadow, 2024 yılının sonlarında oyuncularla buluşacak. Peki, yeni Batman oyunu nasıl olacak? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Yeni Batman Arkham oyunu 2024 yılı sonunda Meta Quest’e özel çıkacak

Popüler Batman: Arkham serisi, heyecan verici bir devam halkasıyla genişlemeye devam ediyor. Batman: Arkham Shadow adını taşıyan yeni VR oyunu duyuruldu. Detaylar haberimizde!

Batman'in yeni oyunu için yayınlanan fragman, oyunun çıkış tarihinin "2024'ün sonları" olduğunu belirtiyor.

Henüz kesin bir çıkış tarihi henüz doğrulanmış değil.

Dünya prömiyeri ise 7 Haziran'da gerçekleşecek olan Summer Game Fest 2024'te yapılacak. 

Yeni Batman Arkham oyunu 2024 yılı sonunda Meta Quest’e özel çıkacak - 1. Resim

Fragman, Batman: Arkham Shadow'un Meta Quest 3 platformuna özel olarak sunulacağını gösteriyor.

Oyun, DC ve Warner Bros Interactive Entertainment işbirliğiyle, Camouflaj ve Oculus Studios tarafından geliştiriliyor. 

Kaynak: TGRT Haber
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