Yeni Batman Arkham oyunu 2024 yılı sonunda Meta Quest’e özel çıkacak

01 May 2024 20:30 - Güncelleme : 01 May 2024 20:21

Popüler Batman: Arkham serisi, heyecan verici bir devam halkasıyla genişlemeye devam ediyor. Batman: Arkham Shadow adını taşıyan yeni VR oyunu duyuruldu. Detaylar haberimizde!

Batman'in yeni oyunu için yayınlanan fragman, oyunun çıkış tarihinin "2024'ün sonları" olduğunu belirtiyor.

Henüz kesin bir çıkış tarihi henüz doğrulanmış değil.

Dünya prömiyeri ise 7 Haziran'da gerçekleşecek olan Summer Game Fest 2024'te yapılacak.

Fragman, Batman: Arkham Shadow'un Meta Quest 3 platformuna özel olarak sunulacağını gösteriyor.

Oyun, DC ve Warner Bros Interactive Entertainment işbirliğiyle, Camouflaj ve Oculus Studios tarafından geliştiriliyor.