Yeni Battlefield gümbür gümbür geliyor! Sızdırılan çevresel yıkım mekaniği ağız sulandırdı

EA çatısı altında yer alan DICE şirketi yeni Battlefield oyununu hız kesmeden inşa etmeye devam ediyor. Gün geçtikçe içeriden sızdırılan yeni veri ve bilgilerle oyunun yavaş yavaş ne denli şekillendiğine bizlerde ortak oluyoruz. Bu haberimizde elden geçirilmiş çevresel yıkım mekaniğine bir bakış atıyoruz.

EA çatısı altında bulunan DICE, yeni Battlefield oyununu geliştirmeye devam ederken gün geçtikçe sızdırılan görüntülerden oyunun yavaş yavaş nasıl şekillendiğine ortak oluyoruz. Yeni sızdırılan görüntülerde oyunun yeniden elden geçirilmiş çevresel yıkım mekaniğine bir bakış atıyoruz.

Ayrıca, Battlefield Labs'ın sızdırılan bir veritabanı sayesinde oyunda bulunacak sesli iletişimdeki iyileştirmeler hakkında yeni bilgiler edindik.

YIKIM ARTIK DAHA DİNAMİK

Sızdırılan video, bize bir balyozun bir oyuncu tarafından duvarı yıkmak için nasıl kullanıldığını gösteriyor. Daha da etkileyici olan şey, her vuruşun belirli parçaların parçalanmasına neden olması ve bu da yıkımın daha dinamik bir animasyonuna yol açmasıdır.

Bunun her silah ve yapı için geçerli olup olmayacağından emin değiliz, ancak önceden hazırlanmış bir yıkım animasyonundan kesinlikle daha iyi olduğu söylenebilir.

Yıkım kısmının yanı sıra, geliştirilmekte olan oyun hakkında daha fazla bilgi sızdırıldı.

Her veri analizi bilgisinde olduğu gibi, bunları gerçek olarak kabul etmeyin, çünkü bunlar alfa öncesinden nihai ürüne kadar değişebilir. Bunlardan bazıları yer tutucu bilgiler veya son halini almayabilecek planlanmış şeyler olabilir.

Sesli iletişim iyileştirmeleri hakkındaki bilgiler veri analizine tabi tutulmuştur.

BATTLEFİELD 2025'İN SES SEÇENEKLERİ

Otomatik: Sesli Sohbetin nasıl oynatılacağına oyun modu karar verir.

Düz: Yönlendirme veya zayıflatma olmadan doğrudan ana hoparlörlerden çalınır.

Yönlü: Ses, askerin bulunduğu yere göre konumlandırılır. Mesafe zayıflaması yok.

Dünya İçinde: Sizinle konuşan oyuncunun sesine, sanki askeri konuşuyormuş gibi yankı/mesafe uygulanır.