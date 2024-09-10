Yeni Bently Flying Spur tanıtıldı: İkonik W12 motoru artık yok!

10 Eylül 2024 17:39 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:40

Bently, yeni Flying Spur modelini piyasaya sürdü. 0 litrelik çift turbo V8 motor ve elektrik destekli motoruyla toplamda 771 beygir güç sunan lüks sedan, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,3 saniyede ulaşabiliyor. İşte yeni Bently Flying Spur özellikleri ve fiyatı!

Volkswagen AG'nin yan kuruluşu olan İngiliz lüks otomobil üreticisi Bently, ürettiği lüks ve performansı yüksek otomobilleri ile seçkin sürücülere hitap ediyor. Özellikle Continental GT ve Bentayga gibi modelleriyle tanınan Bently, Flying Spur adlı lüks sedan modelini yeniledi.

YENİ BENTLY FLYING SPUR TEKNİK ÖZELLİKLER

Eski tasarım dilini koruyan yeni Flying Spur, W-12 motoru geride bırakarak, geleceğe yönelik bir adım attı: Elektrik destekli V8 motor. 4.0 litrelik çift turbo V8 motoru, tam 592 beygir gücüyle dikkat çekiyor. Bu güç şanzımana entegre edilen 187 beygir gücündeki elektrik motoruyla birleştiğinde, toplamda 771 beygirlik performans sunuyor.

Devasa Flying Spur, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,3 saniyede ulaşıyor ve Bentley'in ürettiği en güçlü dört kapılı sedan ünvanını taşıyor.

Elektrikli modda da geri kalmayan lüks araç, tamamen elektrik gücüyle 140 km/s hıza ulaşabiliyor ve 75 km menzil sunuyor. Benzin deposu ve batarya tam dolu olduğunda ise 800 km'den fazla yol katedebiliyor. Bentley’in yeni Aktif Şasi sistemi bu modelde standart olarak yer alıyor.

Lüks iç tasarımı da performansına ayak uyduran yeni Flying Spur, sürücüye ve yolculara en iyi ses deneyimini sunmayı vaat ediyor. 650 watt gücünde 10 hoparlörlü ses sistemi standart olarak gelirken, daha fazlasını isteyenler için 1.500 watt gücünde 16 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi de bir seçenek. Eğer bu da yetmezse, 2.200 watt gücünde ve tam 19 hoparlörle donatılmış ultra premium bir ses sistemi mevcut.

BENTLY FLYING SPUR

Resmi satış fiyatı henüz açıklanmasa da yeni Bently Flying Spur modelinin 220 bin dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.