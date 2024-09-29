Yeni Cupra Leon Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri!

29 Eylül 2024 16:03 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:23

Makyajlanan Cupra Leon modeli Türkiye'de üç versiyon ile satışa sunuldu. Güncellenen tasarımı, Matrix LED farları ve geniş iç mekanıyla dikkat toplayan model, 1 milyon 860 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta. En üst pakete sahip olmak isteyenlerin ise daha fazlasını vermesi gerekiyor.

Volkswagen Grubu'na ait olan Cupra, Türkiye​'deki otomobil​ pazarında giderek artan popülerliğini yeni modeliyle pekiştirdi. Yakın zamanda makyajlanan 2024 Leon modeli, güncellenmiş tasarım ve özelliklerle Türkiye'deki otomobil severlerin beğenisine sunuldu. 2024 Cupra Leon teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatları.

2024 CUPRA LEON ÖZELLİKLERİ

Hatchback segmentindeki 2024 Cupra Leon, özellikle agresif hatları ve sportif görünümüyle dikkat çekmekte. Araç, Tavascan ve Formentor modellerinde de kullanılan Matrix LED farlarla donatılmış. Hava girişi ve ön panjuru da yenilenen yeni Leon, üçgen formlu far tasarımı, 18 ve 19 inçlik jant seçenekleri ve arkada şerit şeklindeki LED lambaları taşıyor.

Aracın boyutlarına bakıldığında, yeni Cupra Leon'un 4.400 mm uzunluğunda ve 1.800 mm genişliğinde olduğu görülüyor. 1.440 mm'lik aks mesafesi, iç mekanda geniş bir yaşam alanı sunarken, 380 litrelik bagaj hacmi günlük kullanımda yeterli bir alan sağlıyor. Daha fazla depolama ihtiyacı duyanlar için ise arka koltukların katlanmasıyla bu hacim 1.300 litreye kadar genişleyebiliyor.

12,9 İNÇLİK DEV EKRAN SUNUYOR

2024 Cupra Leon, 3D baskı teknolojisiyle üretilmiş ve yüzde 73 geri dönüştürülmüş mikrofiber malzemelerle kaplanan iç mekanı bünyesinde barındırıyor. Orta konsolda yer alan 12,9 inçlik bilgi-eğlence ekranı, aracın en dikkat çekici unsurlarından biri. 12 hoparlörlü ses sistemi, dokunmatik klima ve ses kontrolleri, iç mekanda konfor ve eğlenceyi üst seviyeye taşıyor.

Türkiye'de satışa sunulan yeni Cupra Leon, üç farklı versiyonla tüketiciyle buluşuyor. Bunlardan iki tanesi, 1.5 litrelik 150 PS güç üreten hafif hibrit eTSI ve eTSI VZ-Line modelleri. Daha fazla performans arayanlar için ise 300 PS güç sunan 2.0 litrelik benzinli versiyon mevcut.

2024 CUPRA LEON TÜRKİYE FİYATI