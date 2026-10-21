Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:20

Yeni giyilebilir kalp monitörü Evipatch, Moskova Kliniği’nde test edilecek

Evymed, su geçirmez yapışkan bir bant yardımıyla göğse takılan ve on güne kadar sürekli elektrokardiyogram (EKG) kaydı alan giyilebilir kalp monitörü Evipatch’i geliştirdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yeni giyilebilir kalp monitörü Evipatch, Moskova Kliniği’nde test edilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:20

Çözümün, Moskova İnovasyon Kümelenmesi’nin pilot test programı kapsamında İskandinav Sağlık Merkezi’nde test edilmesine yönelik planlar Moskova Startup Zirvesi’nde duyuruldu. Denemenin ardından taraflar, cihazın klinikte daha geniş çapta kullanılma potansiyelini değerlendirecek.

Moskova İnovasyon Kümelenmesi Genel Müdür Yardımcısı Maksim Vlasov şunları söyledi;

“Tıbbi teknolojiler söz konusu olduğunda, geliştirme aşamasından gerçek hayattaki uygulamaya geçiş yapmak özellikle önemlidir. Klinik ortamda gerçekleştirilen pilot testler; cihazın pratikte nasıl performans gösterdiğini değerlendirmeyi, hastalar ve sağlık çalışanları açısından kullanılabilirliğini ölçmeyi ve mevcut süreçlere nasıl entegre edilebileceğini anlamayı mümkün kılar. Moskova İnovasyon Kümelenmesi’nin pilot test programı, geliştiricilere teknolojilerini potansiyel bir müşteriyle test etme ve uygulamaya koyma fırsatı sunuyor.”

Kompakt ve kablosuz bu cihaz, hastaların günlük faaliyetlerini engellemeyecek şekilde tasarlandı. Kaydedilen veriler; atriyal fibrilasyon atakları da dahil olmak üzere kalp ritim bozukluklarının tespit edilmesine yardımcı olan algoritmalar kullanılarak analiz ediliyor.

TEST AŞAMASI

Klinik testler sırasında uzmanlar, cihazın hem hastalar hem de sağlık çalışanları için kullanılabilirliğini ve toplanan verilerin tıbbi uygulamada potansiyel kullanımını değerlendirecek. Sonuçların başarılı olması halinde taraflar, çözümün daha geniş çaplı kullanımını değerlendirecek.

Moskova İnovasyon Kümelenmesi, İskandinav Sağlık Merkezi ve Evymed, Moskova Startup Zirvesi’nde Evipatch’in ortak testlerini yürütme konusunda anlaşmaya vardı.

Pilot testler, geliştiricilerin teknolojileri gerçek dünya ortamlarında test etmelerine ve geliştirme aşamasından uygulama aşamasına geçmelerine olanak tanıyor. Şu anda bu amaç için 300’den fazla federal, bölgesel ve ticari test alanı bulunuyor. Şirketler, pilot testleri desteklemek amacıyla Moskova İnovasyon Kümelenmesi’nden 4 milyon rubleye kadar hibe alabiliyor.

Getiriciler, i.moscow platformu üzerinden pilot testlere başvurabilir ve çözümleri için uygun bir test alanını seçebilir.

ETİKETLER
#Moskova İnovasyon Kümelenmesi
#İskandinav Sağlık Merkezi
#Moskova Startup Zirvesi
#Maksim Vlasov
#Evipatch
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.