Yeni giyilebilir kalp monitörü Evipatch, Moskova Kliniği’nde test edilecek

Çözümün, Moskova İnovasyon Kümelenmesi’nin pilot test programı kapsamında İskandinav Sağlık Merkezi’nde test edilmesine yönelik planlar Moskova Startup Zirvesi’nde duyuruldu. Denemenin ardından taraflar, cihazın klinikte daha geniş çapta kullanılma potansiyelini değerlendirecek.

Moskova İnovasyon Kümelenmesi Genel Müdür Yardımcısı Maksim Vlasov şunları söyledi;

“Tıbbi teknolojiler söz konusu olduğunda, geliştirme aşamasından gerçek hayattaki uygulamaya geçiş yapmak özellikle önemlidir. Klinik ortamda gerçekleştirilen pilot testler; cihazın pratikte nasıl performans gösterdiğini değerlendirmeyi, hastalar ve sağlık çalışanları açısından kullanılabilirliğini ölçmeyi ve mevcut süreçlere nasıl entegre edilebileceğini anlamayı mümkün kılar. Moskova İnovasyon Kümelenmesi’nin pilot test programı, geliştiricilere teknolojilerini potansiyel bir müşteriyle test etme ve uygulamaya koyma fırsatı sunuyor.”

Kompakt ve kablosuz bu cihaz, hastaların günlük faaliyetlerini engellemeyecek şekilde tasarlandı. Kaydedilen veriler; atriyal fibrilasyon atakları da dahil olmak üzere kalp ritim bozukluklarının tespit edilmesine yardımcı olan algoritmalar kullanılarak analiz ediliyor.

TEST AŞAMASI

Klinik testler sırasında uzmanlar, cihazın hem hastalar hem de sağlık çalışanları için kullanılabilirliğini ve toplanan verilerin tıbbi uygulamada potansiyel kullanımını değerlendirecek. Sonuçların başarılı olması halinde taraflar, çözümün daha geniş çaplı kullanımını değerlendirecek.

Moskova İnovasyon Kümelenmesi, İskandinav Sağlık Merkezi ve Evymed, Moskova Startup Zirvesi’nde Evipatch’in ortak testlerini yürütme konusunda anlaşmaya vardı.

Pilot testler, geliştiricilerin teknolojileri gerçek dünya ortamlarında test etmelerine ve geliştirme aşamasından uygulama aşamasına geçmelerine olanak tanıyor. Şu anda bu amaç için 300’den fazla federal, bölgesel ve ticari test alanı bulunuyor. Şirketler, pilot testleri desteklemek amacıyla Moskova İnovasyon Kümelenmesi’nden 4 milyon rubleye kadar hibe alabiliyor.

Getiriciler, i.moscow platformu üzerinden pilot testlere başvurabilir ve çözümleri için uygun bir test alanını seçebilir.