Yeni hız canavarı Bugatti Tourbillon tanıtıldı: Paranız olsa bile alamayabilirsiniz

21 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:47

Bugatti, tasarımından performansına kadar üst düzey özelliklerle gelen Chiron modelini sonlandırmıştı. Şimdi Chiron'un yerine geçen bir başka "hız canavarı" tanıtıldı: Bugatti Tourbillon.

Motor1'in aktardığına göre yeni Tourbillon, V16 hibrit motorundan gücünü alıyor ve saatte 444 km/s maksimum hızıyla dikkat çekiyor. Tabii bu hız sadece Speed Key takıldığında geçerli.

Araç normalde 200 km/s hıza 5 saniyede, 300 km/s hıza ise 10 saniyede ulaşabiliyor. 25 saniyede ise 380 km/s azami hız değerini görebiliyorsunuz.

TAM 1800 BEYGİR GÜÇ ÜRETEBİLİYOR

Bugatti Tourbillon, ön aksta 2, arka aksta 1 olmak üzere toplam 3 adet elektromotor taşımakta. Bu motorlar 25 kWh'lik bataryaya bağlı olup, 800 beygir güç üretebiliyor.

Asıl bomba ise Tourbillon'un merkezinde yer alan 8.3 litrelik motor. Turboları olmadan 9000 devirde çalışabiliyor ve tek başına 1000 beygir güç üretebiliyor. Böylelikle otomobilin toplam beygir gücü 1800'e ulaşmış oluyor. Ayrıca motor ağırlığının 251 kilogram olduğu belirtiliyor.

2 SANİYEDE 0-100

0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyede tamamlayan Bugatti Tourbillon, iç kısımda tamamen analog gösterge paneliyle sürücüyü baş başa bırakıyor. Bir de küçük bir dijital ekran gizlenmiş, isteğe bağlı olarak açılıp kapanabilen bu ekran Apple CarPlay desteği sunuyor.

BUGATTI TOURBILLON FİYATI

2026 yılında seri üretime girecek olan Bugatti Tourbillon fiyatı 3,6 milyon euro olarak açıklandı. Ancak bu kadar paranız olsa bile satın alamayabilirsiniz, zira otomobilden sadece 250 tane üretilecek.