Yeni iPad mini, A17 Pro çip desteğiyle tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

15 Ekim 2024 16:40 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:41

Teknoloji devi Apple, yeni iPad mini modelini internet sitesinden yayınladığı bir basın bülteniyle tanıttı. iPhone 15 Pro'daki A17 Pro işlemcisine, Apple Intelligence özelliğine ve "Apple Pencil Pro" kalem desteğine sahip olan iPad mini, teknik özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti.

Apple​, uzun süredir beklenen yeni iPad Mini modelini duyurdu. 2021'den bu yana ilk kez güncellenen Apple'ın en küçük tableti, bugün itibariyle ön siparişe açılırken, resmi çıkış tarihi ise önümüzdeki çarşamba günü olarak belirlendi. İşte yeni iPad mini teknik özellikleri ve fiyatı!

IPAD MINI, A17 PRO ÇİP İLE GÜÇLENDİ

Önceki modelle aynı tasarıma sahip olan yeni iPad mini, iPhone 15 Pro modelindeki A17 Pro çipi sayesinde performans anlamında büyük bir sıçrama yapıyor. Yeni çipin CPU'su, selefine göre yüzde 30, GPU'su ise yüzde 25 daha hızlı bir performans sergiliyor. Neural Engine'de ise iki katlık bir artış söz konusu, ki bu da cihazın yapay zeka işlemlerinde çok daha başarılı olacağını gösteriyor.

APPLE PENCIL PRO DESTEĞİ

Sanatçılar ve tasarımcılar için iyi haber, iPad mini modelinin Apple Pencil Pro kalemi desteklemesi. Ayrıca Wi-Fi 6E ve daha hızlı USB-C bağlantı noktası gibi yeniliklerle birlikte cihaz, hem kablolu hem de kablosuz bağlantı hızlarında hissedilebilir artış sergiliyor.

APPLE INTELLIGENCE, IPAD MINI'DE

iOS 18​ işletim sistemiyle kutudan çıkmaya devam eden iPad mini, Apple Intelligence desteğine de sahip olacak. Ancak "Yazma Araçları" gibi ilk Apple Intelligence özelliklerinin iOS 18.1'in parçası olarak kullanıma sunulacağını belirtmekte fayda var. iOS 18.1 güncellemesinin ekim ayı sonuna kadar halka açık olarak yayınlanması bekleniyor.

YENİ IPAD MINI (A17 PRO ÇİP) FİYAT

Uzay Grisi, Mavi, Mor ve Yıldız Işığı renklerinde astışa sunulan iPad mini, 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile donatıldı. iPad mini Türkiye fiyatları şöyle:

128GB: 23 bin 999 TL

256GB: 28 bin 499 TL

512GB: 36 bin 999 TL

APPLE PENCIL PRO AYRI SATILIYOR

iPad mini, Apple Pencil desteğine sahip olsa da kalemi ayrı satın almanız gerekiyor. Cihazla birlikte Apple Pencil Pro almak da isterseniz 5 bin 559 TL, standart Apple Pencil almak isterseniz 3 bin 459 TL fark ödemeniz gerekiyor. "Bir de Smart Folio kılıf alayım" dediğinizde 2 bin 759 TL daha cebinizden çıkıyor.