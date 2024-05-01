Yeni iPad'lere bir hafta kala iOS 17.5 beta 4 güncellemesi yayınlandı

01 May 2024 09:44 - Güncelleme : 01 May 2024 09:45

Apple, 7 Mayıs'ta yeni iPad cihazlarını tanıtmaya hazırlanırken mevcut modellerinin yazılımını iyileştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 için "beta 4" güncellemeleri kullanıma açılmış durumda.

Şu an itibarıyla Apple'ın geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar güncellemeyi kablosuz olarak yükleyebilir. Geliştirici olmayanlar ise "Public Beta" programını etkinleştirdikten sonra yeni iPhone sürümünü rahatlıkla indirebilir.

IOS 17.5 BETA 4 SON GÜNCELLEME OLABİLİR

iOS 17.5'in kararlı sürümünden önceki son beta güncellemelerinden bir tanesi olarak bilinen beta 4 sürümü, iOS 17.5 beta 3'ten sadece bir hafta sonra karşımıza çıktı.

Apple, iOS 17.4 güncellemesini mart ayının ilk haftasında yayınlamıştı. Güncellemeyle beraber Apple Podcasts uygulamasında ve bazı iPhone özelliklerinde çeşitli yenilikler yapılırken, dikkate değer en büyük özellik iOS ekosisteminin Android'e benzer şekilde "daha açık bir platform" haline getirilmesi oldu.

Tabii ki Apple, alternatif uygulama marketlerine izin veren ve üçüncü taraf ödeme sağlayıcılarına NFC'yi açan bu değişiklikleri gönüllü olarak yapmadı. Avrupa Birliği (AB) tarafından yürürlüğe konulan yasalar zorladı. Bu sebeple sadece AB ülkelerinde geçerli.

DİĞER CİHAZLARINI DA GÜNCELLEDİ

Öte yandan Apple, iOS 17.5'in yeni beta sürümünü yayınlamakla kalmayıp aynı zamanda diğer cihazlarını da güncelledi. iPadOS 17.5, watchOS 10.5, macOS 14.5, tvOS 17.5 ve visionOS 1.2 için dördüncü beta sürümleri kullanıcıların beğenisine sunuldu.