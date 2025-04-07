Yeni iPhone fiyatları ne kadar olacak? Trump'ın vergileri Apple'ı köşeye sıkıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu ek gümrük vergilerinin en çok etkilediği şirketlerden biri Apple oldu. Parçaları Tayvan, Japonya, Güney Kore, Çin gibi Trump'ın vergi getirdiği ülkelerden gelen iPhone fiyatları ne kadar olacak hesaplandı.

Donald Trump'ın ek gümrük vergileri, teknoloji devlerini zorluyor. Üretim süreçleri küresel tedarik zincirlerine dayanan teknoloji ürünleri, vergi baskısından en fazla etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Bu ürünlerin başında ise Apple'ın en son amiral gemisi iPhone 16 Pro geliyor.

The Wall Street Journal'in haberine göre, iPhone 16 Pro'nun tek bir parça hariç tüm donanım bileşenleri Uzak Asya'da üretiliyor. Cihazın işlemcisi Tayvan'dan, ekranı ve 5G modemi Güney Kore'den, bataryası ve kasası Çin'den, kamera ve depolama birimi ise Japonya'dan geliyor. Sadece RAM bileşeni Amerika menşeli.

Apple'ın parça başına ödediği fiyatlar göz önüne alındığında, iPhone 16 Pro’nun üretim maliyeti 549.73 dolar olarak hesaplanıyor. Ancak Trump tarafından getirilen ek gümrük vergileri nedeniyle bu maliyetin 850 dolara kadar çıkması bekleniyor. Bu dramatik artış ise Apple'ı finansal açıdan ciddi bir ikilemle karşı karşıya bırakmış durumda.

APPLE İKİ ARADA BİR DEREDE KALDI

Apple, bu noktada iki ana strateji arasında tercih yapmak zorunda: Ya yeni maliyetleri doğrudan ürün fiyatlarına yansıtacak ya da kar marjından ödün vererek yükün bir kısmını kendi üzerine alacak.

İlk yol yani fiyat artışı, zaten yüksek fiyatlı olan iPhone modellerine olan talebi azaltabilir. Bu da satış adetlerinde düşüşe ve pazar payında kayba yol açabilir.

İkinci yol ise Apple'ın kazançlarını doğrudan etkileyecek. Üretim maliyetlerinin ciddi şekilde artması, karlılığı düşürecek ve bu durum doğrudan şirketin piyasa değerine yansıyacak. Halihazırda 2.9 trilyon dolar seviyesindeki Apple'ın piyasa değerinde yaşanacak her yüzde 1'lik düşüş bile yüz milyarlarca doların silinmesi anlamına geliyor.

IPHONE 16 PRO PARÇALARI HANGİ ÜLKELERDEN GELİYOR?

iPhone 16 Pro'nun parçalarına bakıldığında, Apple'ın ne denli geniş bir küresel üretim ağına bağlı olduğu açıkça görülüyor.

Örneğin Japonya'dan gelen arka kamera modülünün maliyeti 126.95 dolar ile en pahalı bileşen konumunda. Tayvan'dan gelen işlemci 90.85 dolar, Güney Kore'den temin edilen 5G modem 26.62 dolar, ekran ise 37.97 dolar. Çin üretimi kasanın maliyeti 20.79 dolar, batarya ise sadece 4.10 dolar. ABD menşeli RAM 21.80 dolar ve Japonya'dan gelen depolama birimi 20.59 dolar tutarında. Geri kalan çeşitli bileşenler için ödenen ortalama miktar ise 200.6 dolar.

Eğer şirket fiyat artırma yoluna giderse, bu karar doğrudan tüketiciye yansıyacak. Ancak kar marjından feragat edilirse, dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple'ın piyasa değerinde ciddi erimeler yaşanabilir.