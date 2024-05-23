Yeni Jeep Avenger, çift motoru ve 4x4 yapısıyla tanıtıldı

23 May 2024 11:32 - Güncelleme : 23 May 2024 11:32

Jeep, 2023 yılı başında tanıttığı Avenger modelini güncelleyerek, hibrit ve tam elektrikli seçeneklere ek olarak 4 tekerden çekiş sunan yeni bir versiyonla otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Jeep Avenger 4xe olarak adlandırılan bu model, artık Jeep markasının imzası haline gelen 4x4 çekiş sistemine sahip.

JEEP AVENGER 4XE ÖZELLİKLERİ

Avenger 4xe, 136 beygir gücündeki benzinli motoruyla dikkat çekiyor. Bu motora, ön ve arka aksta bulunan iki adet elektromotor eşlik ediyor. Her biri 29 beygir güç ve 190 Nm tork üreten bu elektromotorlar, aracın performansını artırıyor. Plug-in hibrit (PHEV) olarak tasarlanan Avenger 4xe, "Power Looping" teknolojisi sayesinde şarj seviyesinden bağımsız olarak dengeli bir tork dağılımı sağlayabiliyor.

Güç ünitesi, 6 ileri çift kavramalı e-DCS6 otomatik şanzıman ile tekerleklere iletiliyor. Ayrıca, 48 Volt altyapısı sayesinde sadece elektrik modunda da sürüş imkanı sunuluyor. Kompakt SUV, 0'dan 100 km/s hıza 9.5 saniyede ulaşıyor ve maksimum 194 km/s hız yapabiliyor.

Aracın 4x4 modu, 30 km/s hıza kadar aktif kalarak ön ve arka akslar arasında 50:50 güç dağılımı sağlıyor. 30-90 km/s hız aralığında otomatik olarak önden çekişe geçiyor, ancak gerektiğinde arka motor tekrar devreye giriyor. 90 km/s üzerindeki hızlarda arka motor devre dışı kalıyor, buradaki amaç yakıt tüketimini azaltmak.

Hibrit sistemi, çok bağlantılı arka süspansiyonu ile aracın yüksekliğini 1 cm artırarak toplamda 21 cm'lik bir yükseklik sağlıyor. Avenger 4xe, 22 derece yaklaşma açısı, 35 derece uzaklaşma açısı ve 21 derece karın açısı gibi off-road yetenekleriyle de öne çıkıyor. Jeep, bu modelin 40 cm derinliğindeki suların üstesinden gelebileceğini belirtiyor.

JEEP AVENGER 4XE FİYATI

Motor1'in haberine göre, Avrupa pazarı için resmi fiyat etiketi açıklanmamış olsa da başlangıç fiyatının 30 bin euronun altında olması bekleniyor. Avenger 4xe'nin Avrupa'da yıl sonuna kadar satışa sunulacağı belirtilirken, Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Son olarak aracın farklı yol koşullarında optimum performans sağlayan sürüş modları şöyle: Kar, Kum ve Çamur, Spor ve Otomatik.