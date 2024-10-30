Yeni Mac mini (M4) özellikleri ve fiyatı belli oldu! Dünyanın en küçük Mac'i, avuca sığabiliyor

30 Ekim 2024 11:19 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:21

Apple, yeni kompakt bilgisayar modeli olan Mac mini M4 cihazını piyasaya sürdü. Yalnızca 5.5 inç kare boyutu ile bir avuca sığabilecek kadar küçük olan makine, M4 ve M4 Pro işlemcileri ile dikkat çekiyor. İşte Mac Mini 4 özellikleri ve fiyatı.

Apple, yepyeni "Mac mini M4" modelini tanıtarak kompakt bilgisayar alanında çıtayı bir kez daha yükseltti. Küçük ama güçlü yeni Mac mini, gerçek anlamda bir avuca sığacak kadar küçük boyutu ve Apple'ın en son nesil M4 ve M4 Pro işlemcileriyle dikkat çekiyor. İşte Mac mini M4 özellikleri ve fiyatı.

YENİ MAC MİNİ M4, NELER SUNUYOR?

2010'lu yılların başında tanıtılan Mac mini, başlangıçta sadece 6.5 x 6.5 inç boyutundaydı. Ancak sonraki yıllarda neredeyse 8 inç kareye kadar büyüyen minik bilgisayar, daha kompakt bir tasarımla geri döndü. Yeni Mac mini M4, sadece 5.5 inç kare boyutunda olup, Apple TV 4K'dan biraz daha büyük olsa da tek elde tutulabilecek kadar küçük ve taşınabilir.

Tasarım açısından tanıdık özellikleri barındıran Mac mini M4, geri dönüştürülmüş alüminyum kullanılarak üretildi. Kasanın küçültülmesi nedeniyle bazı bağlantı portları ön tarafa taşındı. Ön yüzde kullanım kolaylığı sağlamak için yerleştirilen iki adet USB-C portu ve bir 3.5 mm kulaklık jakı var. Arka kısımdaysa Thunderbolt, Ethernet ve HDMI portları yer alıyor.

M4 İŞLEMCİ, MAC MİNİ'DE

Yeni Mac mini, Apple'ın en yeni M4 ve M4 Pro çiplerinden gücünün alıyor. M4 Pro çipinde 14 çekirdekli bir CPU ve 20 çekirdekli bir GPU bulunurken, aynı zamanda 16 çekirdekli bir sinir motoruna (Neural Engine) sahip. Güçlü çip, bellek bant genişliğini yüzde 75 oranında artırarak yüksek performans gerektiren işlemlerde hız yükseltiyor.

Bununla birlikte Thunderbolt 5 desteği ile donatılan M4 Pro, 120 Gbps’ye kadar veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor ve bu, özellikle video düzenleme gibi profesyonel alanlarda çalışanlar için büyük bir avantaj sunuyor.

KARBON NÖTR İLK MAC

Apple, çevreye duyarlı ürün geliştirme konusundaki çalışmalarını yeni Mac mini ile ileri bir seviyeye taşıdı. Yeni model, yüzde 50 geri dönüştürülmüş malzeme içeriği ile üretilmiş ve tüm üretim süreci tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gerçekleştirilmiş. Bu özellikler sayesinde yeni Mac mini M4, Apple'ın karbon nötr olarak tanımladığı ilk Mac ünvanını kazanıyor.

MAC MİNİ, APPLE INTELLIGENCE DESTEĞİNE DE SAHİP

Mac mini M4 için en dikkat çekici özelliklerden biri de yapay zeka destekli Apple Intelligence entegrasyonu. Bu sebeple tüm modellerde temel bellek 8GB'tan 16GB'a yükseltildi. Eğer M4 Pro seçeneğini tercih ederseniz 64GB'a kadar RAM elde edebiliyorsunuz.

YENİ M4 MAC MİNİ TÜRKİYE FİYATLAR