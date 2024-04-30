Yeni OLED iPad Pro için heyecanlandıran gelişme: Tablette daha iyisi olmayacak

30 Nisan 2024 11:30 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:42

Apple'ın 7 Mayıs'taki 'Let Loose' başlıklı etkinlikte tanıtması beklenen yeni OLED iPad Pro ile ilgili dikkat çeken bir rapor geldi. Display Supply Chain Consultants (DSCC) iddiasında, piyasadaki açık ara farkla en iyi OLED panellerle donatılacağı belirtiliyor.

OLED iPad Pro modellerinin LTPO (OLED'in güç açısından daha verimli bir formu), 120Hz ProMotion yenileme hızı, yüksek parlaklık, uzun pil ömrü ve uzun kullanım ömrünü destekleyeceği bir ekran teknolojisine sahip olması bekleniyor.

YENİ IPAD PRO DAHA İNCE OLACAK

Rapor ayrıca iPad Pro modellerinin 12.9 inç ve 11.1 inç boyutlarında sunulacağını ve her iki seçeneğin de inceltilmiş çerçevelere ve çok daha ince bir tasarıma sahip olacağı yazıyor. Örneğin 12.9 inçlik versiyon, mevcut modele göre 1 mm'den fazla daha ince olacak.

Bununla birlikte Apple'ın 12.9 inçlik modeli etkilemeyen ışık sızıntısı sorunlarıyla uğraşması nedeniyle 11.1 inç iPad Pro'nun lansman sırasında yetersiz tedarik edilme olasılığı üzerinde duruluyor.

M4 ÇİPİ Mİ GELİYOR?

iPad Pro'larda M3 çipinin pas geçileceği ve Apple'ın doğrudan M4 çipine geçiş yapacağı iddiası da ortalıkta dolaşıyor. Doğru çıkarsa bu Apple tarihinde bir ilk olacak. Şirket M serisi işlemcilerini şu ana kadar hep Mac bilgisayarlarıyla birlikte tanıttı.

Apple'ın 7 Mayıs'taki etkinliğinde sadece iPad Pro'yu değil, aynı zamanda yeni iPad Air (10,9 inç ve 12,9 inç) modelini de göreceğiz. Ve bunlara eşlik edecek bir Magic Klavye ve Apple Pencil de kullanıcıları karşısına çıkacak.