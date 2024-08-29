Yeni PlayStation Store indirimleri başladı: Oyun fiyatları sert düştü! Satın almak için son tarih
Sony, PlayStation Store'da "Fırsat Çılgınlığı" adlı büyük bir indirim kampanyası başlattı ve yüzlerce popüler oyun yüzde 90'a varan indirimlerle sunuluyor. Bu indirimler, 12 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte kampanya kapsamında öne çıkan oyunlar!
Sony, PlayStation Store'da oyun severleri heyecanlandıracak yeni bir kampanya başlattı. "Fırsat Çılgınlığı" adı altında sunulan bu büyük indirim fırsatı, oyun dünyasına damga vuran yapımları çok daha erişilebilir fiyatlarla oyunculara sunmayı vaat ediyor. Kaçırılmaması gereken oyunları derledik...
PLAYSTATION STORE'DA OYUN FİYATLARI DÜŞTÜ
PlayStation, son dönemde oyun fiyatlarında artışlara gitmişti ve bu durum oyuncuların bütçelerini zorlamıştı. Ancak PlayStation indirimleri kısa süreliğine de olsa oyunculara nefes aldıracak. Yüzlerce popüler oyun, yüzde 90'a varan indirimlerle PlayStation Store’da yerini almış durumda.
PLAYSTATION STORE İNDİRİMLERİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Sony'den gelen açıklamalara göre bu büyük indirim kampanyası, 12 Eylül 2024 TSİ 01.59'a kadar devam edecek. Kullanıcılar, bu tarihe kadar PlayStation Store'dan oyun satın alarak indirimlerden faydalanabilecek. Kampanya kapsamında fiyatı ciddi oranda düşen bazı popüler oyunları aşağıda listeledik:
- GTA V: Premium Edition (PS4) – Normal Fiyatı: 1.599 TL > İndirimli Fiyatı: 959,40 TL (yüzde 40)
- Red Dead Redemption 2 (PS4) – Normal Fiyatı: 2.299 TL > İndirimli Fiyatı: 758,67 TL (yüzde 67)
- Hogwarts Legacy (PS5) – Normal Fiyatı: 3.149 TL > İndirimli Fiyatı: 944,70 TL (yüzde 70)
- Skull and Bones (PS5) – Normal Fiyatı: 1.399 TL > İndirimli Fiyatı: 559,60 TL (yüzde 60)
- It Takes Two (PS4, PS5) – Normal Fiyatı: 1.499 TL > İndirimli Fiyatı: 524,99 TL (yüzde 65)
- Star Wars Jedi: Survivor (PS5) – Normal Fiyatı: 2.900 TL > İndirimli Fiyatı: 1.305 TL (yüzde 55)
- No Man's Sky (PS4, PS5) – Normal Fiyatı: 1.249 TL > İndirimli Fiyatı: 499,60 TL (yüzde 60)
- The Last of Us Part I (PS5) – Normal Fiyatı: 2.799 TL > İndirimli Fiyatı: 1.595,43 TL (yüzde 43)
- Mafia: Trilogy (PS4) – Normal Fiyatı: 374 TL > İndirimli Fiyatı: 93,50 TL (yüzde 75)
- God of War (PS4) – Normal Fiyatı: 699 TL > İndirimli Fiyatı: 349,50 TL (yüzde 50)
- Mortal Kombat 11 (PS4, PS5) – Normal Fiyatı: 349 TL > İndirimli Fiyatı: 34,90 TL (yüzde 90)
- Metro Exodus (PS4, PS5) – Normal Fiyatı: 1.049 TL > İndirimli Fiyatı: 157,35 TL (yüzde 85)
- SnowRunner (PS4, PS5) – Normal Fiyatı: 1.399 TL > İndirimli Fiyatı: 699,50 TL (yüzde 50)
- Battlefield 2042 (PS4, PS5) – Normal Fiyatı: 800 TL > İndirimli Fiyatı: 120 TL (yüzde 85)
- Sid Meier's Civilization VI (PS4) – Normal Fiyatı: 1.049 TL > İndirimli Fiyatı: 157,35 TL (yüzde 85)
- Watch Dogs 2 (PS4) – Normal Fiyatı: 1.749 TL > İndirimli Fiyatı: 262,35 TL (yüzde 85)
- Need for Speed Unbound (PS5) – Normal Fiyatı: 1.400 TL > İndirimli Fiyatı: 210 TL (yüzde 85)