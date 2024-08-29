Yeni PlayStation Store indirimleri başladı: Oyun fiyatları sert düştü! Satın almak için son tarih

29 Ağustos 2024 15:37 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:40

Sony, PlayStation Store'da oyun severleri heyecanlandıracak yeni bir kampanya başlattı. "Fırsat Çılgınlığı" adı altında sunulan bu büyük indirim fırsatı, oyun dünyasına damga vuran yapımları çok daha erişilebilir fiyatlarla oyunculara sunmayı vaat ediyor. Kaçırılmaması gereken oyunları derledik...

PLAYSTATION STORE'DA OYUN FİYATLARI DÜŞTÜ

PlayStation, son dönemde oyun fiyatlarında artışlara gitmişti ve bu durum oyuncuların bütçelerini zorlamıştı. Ancak PlayStation indirimleri kısa süreliğine de olsa oyunculara nefes aldıracak. Yüzlerce popüler oyun, yüzde 90'a varan indirimlerle PlayStation Store’da yerini almış durumda.

PLAYSTATION STORE İNDİRİMLERİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Sony'den gelen açıklamalara göre bu büyük indirim kampanyası, 12 Eylül 2024 TSİ 01.59'a kadar devam edecek. Kullanıcılar, bu tarihe kadar PlayStation Store'dan oyun satın alarak indirimlerden faydalanabilecek. Kampanya kapsamında fiyatı ciddi oranda düşen bazı popüler oyunları aşağıda listeledik: