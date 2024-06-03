Yeni taşınabilir oyun konsolu ASUS ROG Ally X tanıtıldı

03 Haziran 2024 10:30 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:43

Toplam fiyatı 3.700 TL olan 4 oyun XBOX'ta ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 3.700 TL olan 4 oyun XBOX'ta ücretsiz oldu

ASUS, Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Computex teknoloji fuarında AMD ve NVIDIA'nın da aralarında bulunduğu teknoloji şirketlerine katılarak önemli bir duyuru gerçekleştirdi.

ASUS ROG ALLY X ÖZELLİKLERİ

Fuar kapsamında yeni taşınabilir oyun konsolu modeli ROG Ally X tanıttı. Gücünü AMD Z1 Extreme işlemcisinden alan cihaz, 7 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Bu ekran, 1920x1080 piksel LCD, VRR desteği, 500 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı desteği sunuyor.

ASUS ROG Ally'nin pil kapasitesi 40Wh idi. ROG Ally X'te 80Wh seviyesine çıkarıldı. Yoğun kullanımda üç saat kesintisiz oyun deneyimi sunduğu belirtiliyor.

Aşırı ısınma sorununu ROG Intelligent Cooling teknolojisiyle çözen ROG Ally X, Zero Gravy termal çözümünü desteklemekte. Öte yandan cihaz Dolby Atmos desteğine sahip çift hoparlör sistemi taşıyor. Model, 24 GB RAM sunarken 1 TB'ye kadar M2 SSD'yi kasasında taşıyor.

ASUS ROG ALLY X FİYATI

Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Windows 11 işletim sistemiyle çalışan ASUS ROG Ally X, 799 dolarlık fiyat etiketine sahip. Konsol, satın alan kullanıcılara 3 aylık ücretsiz Xbox Game Pass Ultimate aboneliği hediye ediyor.