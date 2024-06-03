Yeni taşınabilir oyun konsolu ASUS ROG Ally X tanıtıldı
ASUS, Computex teknoloji fuarında yeni taşınabilir oyun konsolu ROG Ally X'i tanıttı. Cihaz, AMD Z1 Extreme işlemci, 7 inç 1080p LCD ekran, 80Wh pil, 24 GB RAM ve 1 TB M.2 SSD ile donatıldı. İşte tüm özellikleri ve fiyatı...
ASUS, Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Computex teknoloji fuarında AMD ve NVIDIA'nın da aralarında bulunduğu teknoloji şirketlerine katılarak önemli bir duyuru gerçekleştirdi.
ASUS ROG ALLY X ÖZELLİKLERİ
Fuar kapsamında yeni taşınabilir oyun konsolu modeli ROG Ally X tanıttı. Gücünü AMD Z1 Extreme işlemcisinden alan cihaz, 7 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Bu ekran, 1920x1080 piksel LCD, VRR desteği, 500 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı desteği sunuyor.
ASUS ROG Ally'nin pil kapasitesi 40Wh idi. ROG Ally X'te 80Wh seviyesine çıkarıldı. Yoğun kullanımda üç saat kesintisiz oyun deneyimi sunduğu belirtiliyor.
Aşırı ısınma sorununu ROG Intelligent Cooling teknolojisiyle çözen ROG Ally X, Zero Gravy termal çözümünü desteklemekte. Öte yandan cihaz Dolby Atmos desteğine sahip çift hoparlör sistemi taşıyor. Model, 24 GB RAM sunarken 1 TB'ye kadar M2 SSD'yi kasasında taşıyor.
ASUS ROG ALLY X FİYATI
Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Windows 11 işletim sistemiyle çalışan ASUS ROG Ally X, 799 dolarlık fiyat etiketine sahip. Konsol, satın alan kullanıcılara 3 aylık ücretsiz Xbox Game Pass Ultimate aboneliği hediye ediyor.