Yeni Tesla Model Y ilk kez kamuflajsız görüntülendi: Tasarımı Çin'in popüler SUV'sini andırıyor

09 Ocak 2025 15:44 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:45

Tesla'nın yeni nesil Model Y aracı, kış testleri sırasında ilk kez kamuflajsız bir şekilde görüntülendi ve bu sayede, tasarımındaki yenilikler ayyuka çıkmış oldu. Yenilenen modelin, daha keskin hatlara sahip olduğu ve bazı detaylarıyla Çin'in popüler SUV modeli olan Xpeng G6'yı andırdığı yorumları yapılıyor.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla​'nın yeni nesil Model Y​ aracı, şu ana kadar birçok kez test edilirken kameralara yakalandı. Ancak üstü kaplanmış olduğundan dolayı tasarımı net bir şekilde görülemiyordu. Bu kez ise kış testleri sırasında ve üstelik kamuflaj olmadan görüntülendi. Böylelikle yeni Tesla Model Y'nin tasarımı kanlı canlı ortaya çıktı.

MAKYAJLI MODEL Y'NİN KAMUFLAJSIZ GÖRÜNTÜLERİ

Birçok otomotiv blog yazarı, bugün Weibo platformunda karla kaplı yollarda ilerleyen yeni bir Model Y’yi gösteren üç fotoğraf paylaştı. Fotoğrafların çekildiği yer henüz netleşmese de modelin tasarım detayları dikkat çekiyor.

Yeni Model Y, yan tasarımda mevcut modelin çizgilerini korurken, ön ve arka kısmında önemli değişikliklere gidilmiş. Bu tasarım değişiklikleri, son aylarda kamuflajlı görüntüleri sızdırılan Model Y prototipleriyle birebir örtüşüyor. Yeni model, daha keskin hatlarıyla dikkat çekerken, bazı blog yazarları tasarımın Xpeng G6 SUV'yi andırdığı yorumunda bulunuyor.

Öte yandan Tesla'nın bu güncellemeyi uzun süredir planladığı biliniyor. Reuters, 1 Mart 2023'te yayınladığı bir haberde, Tesla'nın "Juniper" kod adıyla Model Y üzerinde kapsamlı bir güncelleme hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

ALTI KOLTUKLU MODEL Y YOLDA

Çinli medya kuruluşu LatePost, 18 Aralık 2023'te Tesla'nın Şangay fabrikasında makyajlı Model Y'nin ocak ayında seri üretime başlayacağını bildirmişti. Yeni Model Y'nin; iç ve dış tasarım, batarya kapasitesi ve motor performansında, Model 3 Highland'da yapılan güncellemelerle benzer değişikliklere uğrayacağı ifade edildi.

LatePost ayrıca, Tesla'nın 6 koltuklu Model Y versiyonunu 2025'in dördüncü çeyreğinde teslim etmeye başlayacağını aktardı. Şangay fabrikasında üretilecek bu versiyon ise Tesla'nın ürün gamını daha da çeşitlendirecek.