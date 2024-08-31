Yeni Volkswagen Passat Pro, üç ekranlı kokpiti ile tanıtıldı! İşte özellikleri

31 Ağustos 2024 14:45 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 14:45

Volkswagen, dünya genelinde sunduğu geniş model yelpazesiyle otomotiv sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Türkiye pazarında özellikle Passat modelinin Variant sürümünü tercih eden marka, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Passat Pro modelini tanıttı. İşte Volkswagen Passat Pro özellikleri...

VOLKSWAGEN PASSAT PRO NELER SUNUYOR?

Carscoops.com'un haberine göre, Çin'de devasa bir müşteri kitlesine hitap eden Volkswagen, bu pazara özel olarak geliştirdiği Passat Pro modeliyle dikkatleri üzerine çekti. İki farklı versiyonla karşımıza çıkan araç, "Pioneer Edition" ve "Starry Sky Edition" adını taşıyor.

5.006 mm uzunluğu, 1.850 mm genişliği, 1.489 mm yüksekliği ve 2.871 mm dingil mesafesiyle geniş bir alan sunan Passat Pro, Variant'tan 89 mm daha uzun.

Passat Pro'nun iç tasarımında, teknoloji severleri memnun edecek üç ekranlı bir kokpit bulunuyor: 10,3 inç gösterge ekranı, 15 inç ana multimedya ekranı ve 11,6 inç yolcu ekranı bir arada yer alıyor.

Harman Kardon'un 16 hoparlörlü ses sistemiyle donatılan otomobil, ayrıca Çinli DJI tarafından geliştirildiği belirtilen ileri düzey bir otonom sürüş sistemi ile geliyor. İç mekanda kullanılan 30 farklı renkte ayarlanabilir ambiyans aydınlatma, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, gelişmiş masaj fonksiyonlarıyla birleşerek lüks bir deneyim vaat ediyor.

Volkswagen'in MQB platformu üzerine inşa edilen sedan, 2.0 litrelik dört silindirli turbo beslemeli TSI motoruyla 217 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Yedi ileri DSG otomatik şanzımanla güç yola aktarılıyor. Passat Pro, şu anki bilgiler doğrultusunda yalnızca Çin pazarına yönelik üretiliyor ve global pazarlarda satışa sunulmayabilir.