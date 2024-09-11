Yeni 'Xbox Game Pass Standart' erişime açıldı: Ancak ilk gün oyunları hayal oldu
Microsoft, Xbox Game Pass Standart abonelik planını kullanıma sundu. "Game Pass Konsol" planını ise rafa kaldırdı. Yeni Game Pass Standart katmanı, çevrim içi çok oyunculu oynama özelliği ve Xbox'a özel indirimlerle birlikte geliyor. Fakat Game Pass'in önemli bir özelliğine sahip değil.
Microsoft, Xbox Game Pass Standart abonelik planını erişime açtı. Aylar süren testlerin ardından, aylık 249 TL'lik yeni Game Pass Standard aboneliği, normal Game Pass kütüphanesi ve çevrim içi konsol çok oyunculu erişimi ile birlikte kullanıma sunuldu. Ancak bu yeni katman, Game Pass'in önemli bir özelliğinden yoksun.
YENİ XBOX GAME PASS STANDART ÖZELLİKLERİ
Microsoft, yeni Xbox Game Pass Standart katmanını ilk olarak temmuz ayında, Ultimate ve PC Game Pass aboneleri için fiyat artışlarıyla birlikte açıklamıştı. Katman, Game Pass'e çıkan oyunları ilk günden oynayabilme özelliğine ise sahip değil. Öte yandan Game Pass Standard aboneliği, eninde sonunda yeni birinci taraf Xbox oyunlarına ve diğer oyunlara sahip olacak.
Microsoft geçtiğimiz günlerde "Game Pass Ultimate'a gelen bazı oyunların (ilk gün oyunları veya diğer oyunlar) Game Pass Standard ile hemen kullanılamayacağını ve ileriki bir tarihte (12 aya kadar veya daha uzun sürebilir ve oyuna göre değişebilir) kütüphaneye ekleneceğini açıkladı.
XBOX GAME PASS TÜRKİYE FİYATLARI
Bu da demek oluyor ki, oyunlara ilk gün erişmek isteyen kullanıcılar için şu anda yalnızca PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate bu avantajı sunuyor. Yeni Game Pass serisi şunları içeriyor:
- Xbox Game Pass Core: 25'ten fazla oyun, çevrim içi konsol çok oyunculu ve fırsatlar / indirimlerle aylık 175 TL
- Xbox Game Pass Standart: Yüzlerce oyun, çevrim içi konsol çok oyunculu ve fırsatlar / indirimlerle birlikte aylık 249 TL
- PC Game Pass: Yüzlerce oyun, EA Play ve fırsatlar / indirimler ile aylık 209 TL
- Xbox Game Pass Ultimate: Yüzlerce oyun, EA Play, çevrim içi konsol çok oyunculu ve fırsatlar / indirimler ve avantajlar ile aylık 309 TL