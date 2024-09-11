Yeni 'Xbox Game Pass Standart' erişime açıldı: Ancak ilk gün oyunları hayal oldu

11 Eylül 2024 10:39 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:41

Microsoft, Xbox Game Pass Standart abonelik planını kullanıma sundu. "Game Pass Konsol" planını ise rafa kaldırdı. Yeni Game Pass Standart katmanı, çevrim içi çok oyunculu oynama özelliği ve Xbox'a özel indirimlerle birlikte geliyor. Fakat Game Pass'in önemli bir özelliğine sahip değil.

Microsoft, Xbox Game Pass Standart abonelik planını erişime açtı. Aylar süren testlerin ardından, aylık 249 TL'lik yeni Game Pass Standard aboneliği, normal Game Pass kütüphanesi ve çevrim içi konsol çok oyunculu erişimi ile birlikte kullanıma sunuldu. Ancak bu yeni katman, Game Pass'in önemli bir özelliğinden yoksun.

YENİ XBOX GAME PASS STANDART ÖZELLİKLERİ

Microsoft, yeni Xbox Game Pass Standart katmanını ilk olarak temmuz ayında, Ultimate ve PC Game Pass aboneleri için fiyat artışlarıyla birlikte açıklamıştı. Katman, Game Pass'e çıkan oyunları ilk günden oynayabilme özelliğine ise sahip değil. Öte yandan Game Pass Standard aboneliği, eninde sonunda yeni birinci taraf Xbox oyunlarına ve diğer oyunlara sahip olacak.

Microsoft geçtiğimiz günlerde "Game Pass Ultimate'a gelen bazı oyunların (ilk gün oyunları veya diğer oyunlar) Game Pass Standard ile hemen kullanılamayacağını ve ileriki bir tarihte (12 aya kadar veya daha uzun sürebilir ve oyuna göre değişebilir) kütüphaneye ekleneceğini açıkladı.

XBOX GAME PASS TÜRKİYE FİYATLARI

Bu da demek oluyor ki, oyunlara ilk gün erişmek isteyen kullanıcılar için şu anda yalnızca PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate bu avantajı sunuyor. Yeni Game Pass serisi şunları içeriyor: