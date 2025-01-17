Yeni yılda araç alacaklar dikkat! Euro NCAP testlerinde 2024'ün en güvenli otomobili belli oldu

17 Ocak 2025 09:38 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:38

Euro NCAP, 2024 güvenlik testlerinde sınıfının en iyisi seçilen otomobilleri açıkladı. Mercedes-Benz E-Serisi, üstün güvenlik puanlarıyla tüm segmentlerin lideri olurken, kendi sınıflarında zirveye yerleşen diğer modeller de belli oldu.

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Avrupa'nın en prestijli araç güvenlik test organizasyonu olan Euro NCAP, 2024​ yılında gerçekleştirdiği güvenlik testlerinin sonuçlarını açıkladı ve "Sınıfının En İyisi" ünvanını kazanan otomobilleri duyurdu. Organizasyon; Çin, Almanya ve Japonya'dan 5 farklı modelin araç güvenliği standartlarını belirledi.

MERCEDES-BENZ E-SERİSİ ZİRVEYİ BIRAKMADI

Geçtiğimiz yıl test edilen tüm otomobiller arasında en yüksek puanı Mercedes-Benz E-Serisi elde etti. Lüks segmentte yer alan model, hem yetişkin yolcu hem de çocuk yolcu güvenliği kategorilerinde üstün performansıyla öne çıktı. Mercedes-Benz E-Serisi, "yüzde 92 yetişkin yolcu", "yüzde 90 çocuk yolcu", "yüzde 84 savunmasız yol kullanıcıları" ve "yüzde 87 güvenlik yardımcıları" puanıyla tüm sınıfların en iyisi seçildi.

SINIFININ EN İYİSİ OLAN DİĞER MODELLER

Mercedes-Benz'in yanı sıra, Skoda Superb/Volkswagen Passat ikilisi, Mazda CX-80 ve Çinli Zeekr X modelleri de kendi sınıflarında "en iyisi" ünvanını almayı başardı. Bu modellerin Euro NCAP test sonuçları ise şöyle:

Zeekr X: yüzde 91 yetişkin yolcu, yüzde 90 çocuk yolcu, yüzde 84 savunmasız yol kullanıcıları, yüzde 83 güvenlik yardımcıları

Skoda Superb/VW Passat: yüzde 93 yetişkin yolcu, yüzde 87 çocuk yolcu, yüzde 82 savunmasız yol kullanıcıları, yüzde 80 güvenlik yardımcıları

Mazda CX-80: yüzde 92 yetişkin yolcu, yüzde 88 çocuk yolcu, yüzde 84 savunmasız yol kullanıcıları, yüzde 79 güvenlik yardımcıları