Yeni zamlar yolda: DRAM ve NAND fiyatları rekora koşuyor

Yapay zekâ talebi bellek piyasasında dengeleri altüst etti. TrendForce’a göre 2026’nın ilk çeyreğinde DRAM ve NAND fiyatlarında şimdiye kadarki en sert artışlar kapıda.
Pandemi döneminin ardından NAND ve DRAM pazarında ciddi bir durgunluk yaşanmış, stoklar şişmişti. Ancak tablo kısa sürede değişti. Yapay zekâ uygulamalarına olan yoğun talep, bellek tarafında arz-talep dengesini bu kez ters yönde bozdu. Fiyatlar hızla yukarı tırmanırken, üreticiler de artan talebe yetişmekte zorlanıyor.
Analiz ve araştırma şirketi TrendForce’un son raporu, bu yükselişin boyutunu net biçimde ortaya koyuyor. Buna göre 2026’nın ilk çeyreğinde geleneksel DRAM sözleşme fiyatlarının çeyreklik bazda yüzde 90 ila 95 oranında artması bekleniyor. Bu oran, daha önce öngörülen yüzde 55–60 bandının çok üzerinde. Açıkçası piyasa için bu, alışılmışın epey dışında bir sıçrama.
Artışın en sert hissedileceği alanlardan biri PC DRAM pazarı olacak gibi duruyor. 2025’in son çeyreğinde PC sevkiyatlarının beklentilerin üzerine çıkması, zaten sınırlı olan DRAM stoklarını iyice eritti. TrendForce raporunda, uzun vadeli tedarik anlaşmaları bulunan üst seviye PC üreticilerinin bile stok sıkıntısı yaşadığına dikkat çekiliyor. Bu şartlar altında PC DRAM fiyatlarının 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 100’ün üzerinde artarak çeyreklik bazda yeni bir rekor kırması bekleniyor.
Sunucu DRAM cephesinde de benzer bir tablo var. Sınırlı arz ve artan rekabetin, sunucu DRAM fiyatlarını yaklaşık yüzde 90 oranında yukarı taşıyacağı belirtiliyor. Bu da şimdiye kadar görülen en büyük çeyreklik artışlardan biri olacak.
Mobil cihazlarda kullanılan LPDDR4X ve LPDDR5X bellekler de bu dalgadan payını alıyor. TrendForce, her iki bellek türünde de fiyatların yaklaşık yüzde 90 oranında yükselmesini bekliyor. Yani akıllı telefon üreticileri için de maliyet baskısı giderek artıyor.
NAND flash tarafında ise farklı bir dinamik söz konusu. Bellek üreticilerinin, kârlılığı daha yüksek olan DRAM üretimine öncelik vermesi NAND tarafındaki kapasite artışını sınırlamış durumda. Bu da fiyatlara doğrudan yansıyor. TrendForce’a göre NAND flash sözleşme fiyatları 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 55–60 oranında artabilir.