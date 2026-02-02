Yeni zamlar yolda: DRAM ve NAND fiyatları rekora koşuyor

SUNUCU VE MOBİL BELLEKLERDE TABLO FARKLI DEĞİL

Sunucu DRAM cephesinde de benzer bir tablo var. Sınırlı arz ve artan rekabetin, sunucu DRAM fiyatlarını yaklaşık yüzde 90 oranında yukarı taşıyacağı belirtiliyor. Bu da şimdiye kadar görülen en büyük çeyreklik artışlardan biri olacak.

Mobil cihazlarda kullanılan LPDDR4X ve LPDDR5X bellekler de bu dalgadan payını alıyor. TrendForce, her iki bellek türünde de fiyatların yaklaşık yüzde 90 oranında yükselmesini bekliyor. Yani akıllı telefon üreticileri için de maliyet baskısı giderek artıyor.