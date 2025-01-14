Yenilenen Tesla Model Y "Juniper", ilgi seli ile karşılaştı: Bir günde rekor sipariş!

14 Ocak 2025 11:18 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:19

Tesla, arkadan itişli (RWD) ve uzun menzilli dört tekerden çekişli (AWD) olmak üzere iki versiyona sahip olan yenilenen Model Y "Juniper" modelini 10 Ocak'ta tanıttı. Şu anda Çin pazarına özel olan model, bir günde ön sipariş rekoru kırdı.

Tesla​'nın geçtiğimiz hafta tanıttığı yenilenen Model Y "Juniper", Çin​ pazarında büyük bir başarıya imza attı. Çinli otomobil blog yazarlarının aktardığı bilgilere göre, araç tanıtıldığı gün olan 10 Ocak'ta 50 bin sipariş​ aldı. Tesla'nın Çin'deki mağazalarından birinde, tek bir günde 300 sipariş alındığı bildirildi. Yeni Tesla Model Y​ özellikleri ve fiyatları neler?

TESLA MODEL Y "JUNİPER" TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model Y "Juniper", Çin'de arkadan itişli (RWD) ve uzun menzilli dört tekerden çekişli (AWD) olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunuldu. RWD versiyonu, 35 bin 940 dolardan başlayan fiyatlara sahipken AWD versiyonu ise 41 bin 390 dolar başlangıç fiyatıyla geliyor. Bu fiyatlar, yeni modelin First Edition sürümüne ait olup, önceki versiyonun başlangıç fiyatına göre yaklaşık 1850 dolar daha yüksek.

Model Y "Juniper", hem dış tasarımda hem de iç mekanda önemli yenilikler sunuyor. Yeniden tasarlanan ön farlar ve arka stop lambalarıyla daha modern bir görünüme kavuşan araç, aerodinamik performansını da artırarak 0.22 Cd sürtünme katsayısına ulaştı. İç mekanda ise:

Konsol ve kapı panellerinde kesintisiz ince ambiyans aydınlatma,

Kaldırılan sinyal kollarının yerini alan düğme tasarımı,

Elektrikli olarak katlanabilen arka koltuklar,

Arka yolcular için 8 inçlik dokunmatik ekran gibi özellikler bulunuyor.

DAHA YÜKSEK MENZİL

RWD versiyonu, 62.5 kWh kapasiteli LFP batarya ile donatılmış ve 593 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu, önceki modele kıyasla 39 kilometrelik bir artış anlamına geliyor. Motoru ise 220 kW güç üretebiliyor.

Uzun menzilli AWD seçeneği ise 78.4 kWh kapasiteli bir NMC batarya kullanıyor ve 719 kilometreye kadar menzil sunuyor. Ön aksında 194 kW, arka aksında ise 137 kW gücünde iki motor bulunan bu versiyon, toplamda 331 kW (450 PS) güç üretiyor. Çift motorlu sistem, aracın 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,3 saniyede gerçekleştirmesini sağlıyor.