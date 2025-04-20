Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yepyeni bir renk keşfedildi! Dünyada sadece 5 kişi görebildi

ABD'li bilim insanları, lazerle retinaya doğrudan yapılan deneysel bir uyarım sonucu, "Olo" adını verdikleri ve ekranda gösterilemeyen yeni bir renk keşfettiklerini iddia etti. Ancak uzmanlar arasında bu rengin gerçekten "yeni" olup olmadığı tartışma konusu. İşte o renk...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yepyeni bir renk keşfedildi! Dünyada sadece 5 kişi görebildi
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 11:18

Bilim insanları, daha önce kimsenin göremediği yeni bir renk keşfettiklerini açıkladı. Ancak bazı uzmanlar bu konuda şüpheli. Söz konusu rengin, ABD'li araştırmacıların gözlerine lazer darbeleri atımı yapıldığı bir deneyin ardından keşfedildiği belirtildi.

"İNANILMAZ DERECEDE DOYGUN BİR RENKTİ"

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de Elektrik Mühendisi olan Ren Ng, The Guardian'a verdiği demeçte, başından beri bunun eşi benzeri görülmemiş bir renk sinyali gibi görüneceğini öngördüklerini, ama beynin bu sinyalle ne yapacağını bilmediklerini belirtti ve "Şaşkınlık vericiydi. İnanılmaz derecede doygun bir renkti" diye ekledi.

Araştırmacılar, 'Olo' olarak isimlendirdikleri rengin nasıl bir şey olduğunu anlatabilmek için turkuaz bir kare görseli paylaştı. Ancak bu tonun yalnızca lazerle retinaya yapılan özel bir uyarım sayesinde gerçekten görülebileceğinin altı çizildi.

İŞTE O RENK...

Yepyeni bir renk keşfedildi! Dünyada sadece 5 kişi görebildi

Görme Bilimci Austin Roorda, "Bu rengi bir makalede ya da ekranda aktarmanın bir yolu yok. Gördüğümüz şey bunun bir versiyonu olabilir ama bu deneyimin yanında sönük kalır" diye konuştu.

Ancak herkes bu görüşte değil. Londra'daki City St George's'da Görme Uzmanı Profesör John Barbur, bulgunun "sınırlı bir değeri" olduğunu ve bunun yeni bir renk olmadığını düşünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lir göktaşı yağmuru başlıyor: Bu saatler arasında gözünüzü gökyüzünden ayırmayın
Oyuncuların 'yapay zeka' pişmanlığı! Yüzlerini satmanın bedelini ağır ödüyorlar

Sıkça Sorulan Sorular

"Olo" adı verilen yeni renk gerçekten görülebiliyor mu?
Evet, ancak yalnızca lazerle doğrudan retina uyarıldığında görülebiliyor. Normal şartlarda ekranlarda veya basılı materyallerde tam haliyle gösterilemiyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.