Yepyeni bir renk keşfedildi! Dünyada sadece 5 kişi görebildi

ABD'li bilim insanları, lazerle retinaya doğrudan yapılan deneysel bir uyarım sonucu, "Olo" adını verdikleri ve ekranda gösterilemeyen yeni bir renk keşfettiklerini iddia etti. Ancak uzmanlar arasında bu rengin gerçekten "yeni" olup olmadığı tartışma konusu. İşte o renk...

Bilim insanları, daha önce kimsenin göremediği yeni bir renk keşfettiklerini açıkladı. Ancak bazı uzmanlar bu konuda şüpheli. Söz konusu rengin, ABD'li araştırmacıların gözlerine lazer darbeleri atımı yapıldığı bir deneyin ardından keşfedildiği belirtildi.

"İNANILMAZ DERECEDE DOYGUN BİR RENKTİ"

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de Elektrik Mühendisi olan Ren Ng, The Guardian'a verdiği demeçte, başından beri bunun eşi benzeri görülmemiş bir renk sinyali gibi görüneceğini öngördüklerini, ama beynin bu sinyalle ne yapacağını bilmediklerini belirtti ve "Şaşkınlık vericiydi. İnanılmaz derecede doygun bir renkti" diye ekledi.

Araştırmacılar, 'Olo' olarak isimlendirdikleri rengin nasıl bir şey olduğunu anlatabilmek için turkuaz bir kare görseli paylaştı. Ancak bu tonun yalnızca lazerle retinaya yapılan özel bir uyarım sayesinde gerçekten görülebileceğinin altı çizildi.

İŞTE O RENK...

Görme Bilimci Austin Roorda, "Bu rengi bir makalede ya da ekranda aktarmanın bir yolu yok. Gördüğümüz şey bunun bir versiyonu olabilir ama bu deneyimin yanında sönük kalır" diye konuştu.

Ancak herkes bu görüşte değil. Londra'daki City St George's'da Görme Uzmanı Profesör John Barbur, bulgunun "sınırlı bir değeri" olduğunu ve bunun yeni bir renk olmadığını düşünüyor.