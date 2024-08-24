Yerli çeviri uygulaması Transleyt kullanıma sunuldu! Google Translate'den çok büyük bir farkı var

24 Ağustos 2024 10:04 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:07

Yaptığı iyilikler başına bela oldu! Google'a 'salak şoför' yazınca ilk o çıkıyor! İsyan etti

Yaptığı iyilikler başına bela oldu! Google'a 'salak şoför' yazınca ilk o çıkıyor! İsyan etti

Google Translate ve DeepL gibi dünya genelinde popüler olan çeviri uygulamalarına yerli bir rakip geldi. Aicoor Bilgi Teknolojileri, tam 30 dilde çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yapabilen Transleyt platformunu kullanıma sundu.

Türkiye'nin ilk yerli çeviri uygulaması olarak faaliyete geçen Transleyt Projesi, özellikleri ile Google'ı aratmıyor. Aynı anda metin, belge ve fotoğrafları destekleyen uygulama, bu içerikleri ton, üslup ve alan gibi hassas seçenekleri ayarlama özelliğiyle 30 dilde çapraz çeviri yapabiliyor.

DİLLER ARASINDA OSMANLI TÜRKÇESİ DE VAR

Transleyt'in Google Translate ve DeepL gibi popüler uygulamalardan çok büyük bir farkı var. Yabancı şirketler tarafından geliştirilen bu iki uygulama, Türkçe dilini desteklese de Osmanlı Türkçesi gibi eskiden kullanılan bir dili çevirme kabiliyetine sahip değil. Ancak Transleyt bunu yapabiliyor.

Osmanlı Türkçesi yanında Türkçe, İngilizce, Arapça, Bengalce, Çince (basitleştirilmiş), Çince (geleneksel), Danca, Flemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Hintçe, Macarca, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Korece, Malayca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Tagalogca (Filipino), Tayca, Ukraynaca ve Vietnamca dilleri de destekleniyor.

ESKİ TÜRKÇE METİNLERİ SADELEŞTİREBİLİYOR

Transleyt'in Osmanlı Türkçesi dilinde çeviri yapabilmesinin yanı sıra diğer uygulamalarda bulunmayan en büyük albenisi, manzum ve düz yazı olan eski Türkçe metinlerin transkripsiyonunu yaparak 13. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar farklı dönemlere göre dili sadeleştirebiliyor.

Ses deşifre uygulaması olarak da kullanılabilen Transleyt, bu dosyaların da istenilen dile çevirisini yapabiliyor. Aynı zamanda OCR yazılımı olarak kullanılabiliyor, bu sayede taranmış PDF dosyalarını aranabilir hale getirebiliyor.

YERLİ ÇEVİRİ UYGULAMASI, YAPAY ZEKADAN DESTEK ALIYOR

Transleyt'in kurucusu girişimci Sadi Özgür, 5-6 yıldır Osmanlı Türkçesi dokümanların transliterasyonu ve transkripsiyonu üzerine çalışmalar yaptıklarını ancak bu metinlerin bugünün Türkçesine de çevrilebilmesi gerektiğini söyledi.

Özgür, bu çalışmalarla birlikte sahip oldukları veri setleri ile "Transleyt" projesini, özellikle dil ve kültür hazinesi için önemli bir adım olarak hayata geçirdiklerini ifade etti. Transleyt'in 30 dilde çapraz çeviri yapabildiğini belirten Özgür, projeyi geliştirirken genelde veri seti oluşturmakta zorluk çektiklerini aktardı.

Özgür, yaklaşık 1-1,5 yıldır bunun üzerine oluşturdukları data setleriyle uğraştıklarını ve doğru neticeleri almaya başladıklarını, şu anda çıkan tüm yapay zeka modellerinin önemli olan 4-5'iyle birlikte arka planda işlem yaptıkları bilgisini paylaştı.

OSMANLI TÜRKÇESİNDEN DE 30 DİLE ÇEVİRİ YAPIYOR

Özgür, bu uygulamayı kullananlar araştırmacı, akademisyen ya da öğrenciyse, elinde bulunan Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri bugünün Türkçesine çevirmek istiyorsa bu sistemin yararlı olacağını belirtti.

Bu sistemi sadece Türkiye'deki akademisyenler için düşünmediklerinin de altını çizen Özgür, Osmanlı Türkçesinden 30 dile direkt çeviri yapabildiklerini ve bu sayede ABD'deki bir akademisyen, İngiltere'deki bir profesör ya da Almanya'da yaşayan bir öğrenci için de faydalı olacağını aktardı. "Elinde bulunan bir dokümanın görüntüsünü sisteme yükleyerek direkt resimden metne dilediği hedef diline çevirisini yapmış olacak." ifadelerini kullandı.

Platformun ses ve doküman çeviri ile transkripsiyon ve sadeleştirme yapmak gibi özellikleri de olduğuna değinen Özgür, platformun güzel tarafının 15 ya da 14'üncü yüzyılda yazılmış metinleri güncel Türkçeye göre de sadeleştirebilmek olduğunu belirtti. Bu özelliğin, bire bir çeviriden ziyade sadeleştirebildiğini ve günümüz kullanıcısının da anlayabileceği bir dile çevirmeyi sağladığını söyledi.

Yazılım ekibinin Osmanlı Türkçesine hakim olduğunu ve karşılaştıkları problemler için kendi alternatif algoritmalarını geliştirdiklerini belirten Özgür, şu anda matbu metinlerde yüzde 98, düzgün el yazma metinlerde yüzde 92 gibi bir başarı elde edebildiklerini belirtti ve zamanla yazma eserlerde de çok daha başarılı bir seviyeye geleceklerini düşündüklerini vurgulayarak, "zaten bu işin temel noktası yüzde 94'ü yakalamak." diye konuştu.

Google Translate, DeepL gibi ürünlerin yerlisini üretmeye çalıştıklarının altını çizen Özgür, "Temel özellik, Türkçeye çeviri anlamında bağlama, kontekste duyarlı çeviri olacaktır." ifadesini kullandı.

DUBLAJ VE SESLENDİRME GİBİ ÖZELLİKLER DE GELECEK

Transleyt'i diğer uygulamalarından ayıran özelliğinin, kullanıcının üslup, ton ve alan diye 3 farklı seçenekle çeviri yapabilmesi olduğuna dikkati çeken Özgür, kullanıcıların örneğin hukuk alanında bir makale için yazım tonunu 'akademik', alanını 'hukuk' olarak seçtiğinde sistemin var olan hukuk terminolojisini dikkate alarak çeviriyi yaptığını belirtti.

Aynı şekilde tıp alanında bir makale yazarken de tıp dilini ve sağlık terminolojisini dikkate alarak çeviriyi yaptığını bildiren Özgür, "Türkçeye çeviri noktasında özellikle bu bilinen firmalardan başarılı olduğumuzu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür, akademik camiada bu platformun daha çok kullanılacağını düşündüklerini dile getirdi ve yakında dublaj, seslendirme gibi ek özellikler getireceklerini kaydetti.

TRANSLEYT UYGULAMASI, GLOBALE DE AÇILACAK

Platformda dünyada en çok kullanılan dilleri öncelikli olarak seçtiklerini vurgulayan Özgür; İngilizce, Almanca, Çince, Japonca, Hintçe, Rusça, Arapça ve Farsça gibi çok kullanıcılı olan dillere öncelikli olarak başladıklarını ve dünyada 8 milyar insan varsa 6 milyarı bu 30 dili kullandığını söyledi. Dünya üzerinde konuşulan yüzde 80'e yakın dilleri kapsadıklarını anlattı.

İlk defa bu alanda yerli ve milli ürün çıkardıklarını ifade eden Özgür, şu görüşlerini paylaştı:

"Öncelikle iç pazarda hakimiyeti sağlamak istiyoruz. Google Translate ücretsiz, elbette onunla rekabet etme gibi bir hedefimiz yok. Bunun haricinde bizim yaptığımız gibi ücretli yapıp bağlama duyarlı çevirilerde yüksek performans gösteren firmalar, şu an Türkiye'de de 1-2 yıldır Türkçeyi de sistemlerine eklediler. Dolayısıyla bunlar pazarda belki yer edene kadar biz de onlardan önce iç pazara hakim olmak istiyoruz. Buraya hakim olduktan sonra yurt dışında nasıl rekabet edebiliriz, bunun yöntemleri için uğraşacağız. Akademi camiasından, yurt dışından, üniversitelerden de talep olacağını düşünüyorum. Yurt dışında üniversitelere kurumsal anlamda ulaşımımız kolay olacaktır. Bireysel anlamda da daha sonraki hedeflerde muhakkak globale açılma fikrimiz var."

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Cem Duran ise firmanın 6 ila 8 aylık bir süreçte projeyi geliştirerek pazara sunduğunu, üniversitenin de ilerleyen süreçte firmanın bir müşterisi olarak bu platformu öğrencilerin ve akademisyenlerin kullanımına açacağını söyledi.