Yerli füze GÖKDOĞAN hedefi tam isabet vurdu: İşte o anlar
İlk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN hedefi tam isabet vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hedefin vurulduğu anları paylaştı.
Türk savunma sanayi alanında en önemli projeleri arasına giren yerli füze GÖKDOĞAN’dan sevindirici haber geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve millî havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü paylaştı.
GÖKDOĞAN TAM İSABET VURDU
Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılında yaptığı paylaşımda, ilk yerli ve millî havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü paylaştı. Kacır paylaşımında, “TÜBİTAK Savunma Sanayii Ar-Ge Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen, ilk yerli ve millî havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verdi.