Yerli füzede hedef 2 bin km üstü! İşte Türkiye'nin envanterinde bulunan caydırıcı füzeler

07 Ocak 2025 13:56 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:13

İHA, SİHA ve KAAN savaş uçağı gibi projelerle dünya gündemine oturan Türk savunma sanayiisi yerli füze programlarında çalışmaları arttırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 bin km menzilli füze çalışmasına hız verilediğini söyledi. Türkiye'nin envanterinde bulunan balistik füzeler coğrafyada caydırıcı rol oynuyor. İşte o füzeler...

Dünyanın çeşitli bölgelerinde oluşan gerilimler askeri teknolojilerin önemini bir kez daha öne çıkardı. Milli Muharip Uçak KAAN, ANKA-3, KIZILELMA gibi dev projelerin testine devam eden Türkiye, akıllı mühimmat ve füze programlarına hız verdi. Üretilen insansız hava araçları birçok ülkenin envanterine girdi. ANKA-3, Bayraktar TB3, TB2, Akıncı ve Aksungur İHA’larının kabulleri yapıldı.

MİLLİ FÜZEDE HEDEF 2 BİN KİLOMETRE

Orta Doğu’da sık sık yaşanan çatışmalarda füzelerin öne çıkması savunmada yeni bir hamle yaptırdı. Tayfun balistik füzesiyle düşman ülkelere gözdağı verilirken başka füze projeleri adından söz ettirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2 bin kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice savunma projesini geride bıraktığımız yıl devreye aldık, ilerlettik veya başlattık. 2025 yılında inşallah bunlara yenilerini ekleyeceğiz'' dedi.

Türkiye’nin geliştirdiği ve sahip olduğu bilinen balistik füze sistemleri merak edildi. Tayfun ve daha uzun menzilli füzelerin gelişimi sürerken dünya gündemine oturan mühimmatların özellikleri dikkat çekiyor.

J-600T YILDIRIM TAKTİK BALİSTİK FÜZE SİSTEMİ

J-600T Yıldırım, Roketsan tarafından 1998 yılından itibaren geliştirilmeye başlanan ve üretilen bir balistik füze sistemidir. Hedef olarak düşman hava savunma birimleri, Komuta-Kontrol ve İletişim merkezleri ve lojistik tesisleri gibi yüksek değerli noktaları vurmak için tasarlanmıştır. Sistem, Çin ve Pakistan ile yapılan iş birliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve B-611 SRBM üzerinden geliştirilmiştir.

BORA TAKTİK BALİSTİK FÜZE

Füze, Roketsan üretimi BORA Silah Sistemi’ne ait 8×8 Taktik Tekerlekli Araç ve Roketsan Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi üzerinden atılmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer Taktik Tekerlekli Araç platformlarından da fırlatılabilmektedir.

280 kilometreye kadar menzili bulunan Bora füzesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında 23 Kasım 2009 tarihinde imzalanan “B (BORA) Füzesi ve B (BORA) Silah Sistemi Projesi” adlı sözleşme kapsamında geliştirildi. 2.500 kilogram ağırlığındaki füze 470 kilogramlık parçacık etkili harp başlığı taşıyor ve sahip olduğu KKS destekli ANS güdüm sistemi ile 10 metre hassasiyetle hedefi imha edebiliyor.

Sistem Özellikleri

Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği

7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım

Kısa Atışa Hazırlık Süresi

Yüksek Vuruş Hassasiyeti

Düşük İstenmeyen Etki

Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler

Uygun Hedefler

Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedeﬂer

Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

Radar Mevzileri

Toplanma Bölgeleri

Lojistik Tesisler

Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

Yüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer

TAYFUN KISA MENZİLLİ BALİSTİK FÜZE SİSTEMİ

Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmemekte ve yüksek vuruş hassasiyeti ile istenmeyen hasar durumlarının önüne geçilmektedir. Atışa hazır hale gelme süresinin kısa olması ve ateş gücünün süratle kaydırılabilmesine imkân sağlaması gibi lojistik kolaylıklar ve harekat esnekliği sunmasının yanı sıra sistemin küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı elektronik harp dayanımı da yüksek seviyededir.

TAYFUN Füzesi, düşük çevre koşulu duyarlılığı sayesinde gece ve gündüz her hava koşulunda görev yapabilmektedir. İlk kez 18 Ekim 2022’de Rize-Artvin Havalimanı’ndan gerçekleştirilen test atışıyla kamuoyuna açıklanan Tayfun’un ikinci test atışı da 23 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı. Kısa Menzilli Balistik Füze sınıfına giren Tayfun ilk test atışında 560 kilometrelik bir menzile ulaşmıştı. Bu füzenin 850 kilometrelik bir menzile kadar ulaşması için geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Karıştırmaya dayanıklı güdüm sistemi sayesinde yoğun elektronik harp ortamında dahi hedefini 10 metre hassasiyetle imha edebiliyor.

CENK ORTA MENZİLLİ BALİSTİK FÜZE

Türkiye’nin ilk Orta Menzilli Balistik Füze sistemi olacak olan Cenk füzesinin, 1000+ kilometre menzile sahip olması bekleniyor. Motor ve yakıt gibi kritik alt sistemleri dahi Roketsan tarafından özgün olarak geliştirilen Cenk füzesinin harp başlığı bölümünde terminal aşamada manevra yapmak amacıyla kanatçıklar yer almakta ve bu sayede füzenin hava ve füze savunma sistemlerinden atılan füzeleri atlatması sağlanmaktadır.