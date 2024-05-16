Türk girişimci 'dünyayı aydınlatacak' el feneri geliştirdi: Yüzde 85'i yerli

16 May 2024 11:09 - Güncelleme : 16 May 2024 11:11

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu Kadir Emrah Demiç, Niğde TEKNOPARK A.Ş.'de kurduğu firmasında yenilikçi ve yüksek performanslı bir el feneri geliştirdi. Bu el feneri, askeri şartlara uygun olması, uzun çalışma süresi, ışığın yüzde 96'sını yansıtması ve ekstrem hava koşullarına dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

Prototip el feneri, yüksek ışık şiddeti ve geniş odak özellikleri sayesinde silahlarda da kullanılabilir. Demiç, projede özellikle ısınma, yansıtma ve elektronik kartta verim düşüklüğü gibi sorunlara çözüm bulmayı hedeflediğini belirtti, böylece diğer ürünlerdeki uzun çalışma sonrası düşen performansın bu üründe söz konusu olmadığını ifade etti.

YÜKSEK YANSITMA ORANI, YÜZDE 85 YERLİ ÜRETİM

Diğer el fenerleri ışığın yalnızca yüzde 90'ını dışarı yansıtabilirken, Demiç'in geliştirdiği ürün bu oranı yüzde 96'ya çıkardı. Üründe yerlilik oranı yüzde 85. Demiç, uzun çabalar sonucunda daha geniş odaklı ve uzun menzilli bir fener üretmeyi başardı ve ürünün askeri şartlara uygun ve dayanıklı olduğunu belirtti.

KESİNTİSİZ VE PARLAK ÇALIŞMA SÜRESİ

El feneri, 1 saat 54 dakika kesintisiz ve aynı parlaklıkta çalışabiliyor. Demiç, el fenerinin silahlarda kullanımı için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve parça çizimlerini tamamladıklarını belirtti. Yaklaşık altı ay içinde de bu parçaların da üretilebileceğini ifade etti. Demiç, dünyadaki üst düzey kalite standartlarında bir el fenerinin Niğde TEKNOPARK bünyesinde üretilebileceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü ve Niğde Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu, mezun girişimcinin dünya standartlarının üstünde bir ürün çıktısına sahip projesinden dolayı tebrik etti.

-40 - 60 DERECE ARALIĞINDA ÇALIŞABİLİYOR

Ürünün yüzde 85'inin yerli ürün olmasının ise üniversite ve Niğde TEKNOPARK A.Ş. için gurur duyulacak bir gelişme olduğunu ifade eden Rektör Uslu, "Anadolu'nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı üniversitemiz, birçok alanda öncü yönüyle çalışmalarını sürdürüyor. Mezun girişimcimizin Üniversitemiz Niğde Teknopark A.Ş. bünyesindeki firmasında ürettiği bu ürün de Ar-Ge, teknoloji alanlarındaki güçlü ve öncü konumumuzun somut bir göstergesi" diye konuştu.

Ürünün askeri şartlara uygun olduğunu, bu yönüyle -40 ile 60 derece sıcaklık aralığında çalışabildiğini de vurgulayan Rektör Uslu, yaklaşık iki saat kesintisiz ve yüzde 100’e yakın performansla çalışabilen el fenerinin çok yakın zamanda seri üretime geçeceğini belirtti.