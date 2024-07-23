Yerli 'kara kutu' havacılık dünyasına damga vuracak! Darbe ve sıcaklığa dayanıklı

23 Temmuz 2024 11:57 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:57

Deniz, kara, hava ve uzay platformlarına sunduğu çözümlerle haberleşme, aviyonik sistemler, siber güvenlik ve modelleme-simülasyon alanlarındaki deneyimi ve yüksek teknoloji ürünleriyle en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen CTech, yerli "kara kutu" çözümünü tanıttı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) bir iştiraki olarak faaliyet gösteren CTech, İngiltere'de gerçekleştirilen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda tanıttığı kara kutu ürünüyle yerli üretime ve ihracata katkı sağlamayı amaçlıyor. Firma ayrıca ufuk hattı ve ufuk ötesi haberleşme ürünlerini anlattı.

FUAR, ALANINDA DÜNYANIN EN İYİ FİRMALARINI BULUŞTURUYOR

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, fuarın, alanında dünyanın en iyi firmalarını buluşturduğunu, yeni bağlantılar kurmak ve karar vericilerle etkileşime geçmek için eşsiz fırsatlar sunduğunu söyledi.

Sadece Türkiye'de değil, dünyada da kendini ispatlamış Ufuk-Link Mini, Scofus, SkyARX, HeliARX ve SecureARX ürünlerini fuarda sektöre tanıtma fırsatı yakaladıklarını ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

"Deneyimimizi ve yüksek teknoloji çözümlerimizi anlatmanın yanında uzay, havacılık ve savunma sanayisi alanlarında dünyada yeniliklere önderlik eden firmalarla bir araya gelip, yeni işbirlikleri hakkında konuşmanın da heyecanını yaşıyoruz. Fuar, teknolojilerin zirvesini sergileme iddiasında. Biz de CTech olarak kendini sahada ispat etmiş çözümlerimizi fuar aracılığıyla dünyaya anlatıyoruz."

YERLİ "KARA KUTU" DARBE VE SICAKLIĞA DAYANIKLI

Yeni geliştirilen kara kutu ürününü ilk kez duyurmak için havacılık konseptli fuar olması nedeniyle Farnborough Airshow'u seçtiklerini belirten Fırat, şöyle konuştu:

"Kazaya dayanıklı, kokpit ses ve görev veri kaydedici cihaz olan kara kutu ürünümüz kaza esnasında veya sonrasında maruz kalacağı darbe, sıcaklık, su altı basıncı gibi zorlu dış koşullara rağmen kaydedilen bilgilerin korunmasını sağlayacak. Cihaza monte edilen su altı konum belirleyici verici sayesinde kaza sonrası platformun su altında kalması durumunda konumu kolayca tespit edilebilecek. Uçuş sırasında kaydedilen veriler, cihazın sahip olduğu ethernet arayüzü ve CTech tarafından geliştirilen yazılım aracı ile uçuş sonrası bilgisayara indirilerek analiz edilebilecek. Cihaz konveksiyon soğutma özelliği sayesinde soğutma için herhangi bir fan veya iklimlendirilmiş ortama ihtiyaç duymayacak, bu sayede her türlü hava aracına (sabit kanat veya döner kanatlı) entegre edilebilecek."

Ürünün çok yakın zamanda kullanıma hazır hale geleceğini vurgulayan Fırat, böylece hem Türkiye'de üretilen hava platformlarının ihtiyaçlarını karşılayacaklarını hem de uluslararası hava platformlarında yer alarak ülkenin teknoloji ihracatına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

UFUK-LİNK-MİNİ AİLESİ DE FUARDA TANITILDI

CTech'in fuarda tanıttığı ürünlerden UfukLink-Mini Ürün Ailesi, görüş hattı içerisinde uzun mesafeler arasında güvenilir, kesintisiz ve yüksek hızlı veri transferi sunuyor. Bu haberleşme çözümü helikopter, uçak, gemi gibi insanlı platformlar ile insansız hava, kara ve deniz araçlarında üstün performans sağlıyor. Askeri ve sivil alanlarda kullanılabilen UfukLink-Mini ürünleri, kendi aralarında kurdukları MESH yapısı sayesinde birçok uygulama senaryosunu, özellikle sürü senaryolarını kolaylıkla hayata geçirebiliyor.

Yeni Geniş Bant Haberleşme Ürünü Scofus, SATCOM, RF-LOS, 4G/5G (GSM) gibi farklı iletişim kanallarını tek ve güçlü bir kanal haline getiriyor. Otonom ve yarı-otonom kara, hava ve deniz platformları için gereken nitelikli bant genişliğini güvence altına alıyor. Sağlanan bütünleşik bağlantı sayesinde, bazı iletişim kanalları kesilse, kapsama alanı dışında kalsa dahi sistem kesintisiz çalışmaya devam ediyor.

SecureARX Karıştırmaya Karşı Dayanıklı Uydu Haberleşme Modemleri başta askeri ve devlet uygulamaları olmak üzere ufuk ötesi güvenli haberleşmenin gerektiği tüm uygulamalara uygun bir şekilde tasarlandı. Sabit, taşınabilir ve hareketli terminallerin bir karışımını aynı anda kullanarak, zorlu koşullar altında güvenilir, esnek, sağlam ve kolayca kurulabilir, yönetilebilir ve işletilebilir bir sisteme sahip ürün; sabit ve hareketli kara, deniz, hava araçlarının uydu haberleşmesi (SATCOM) kullanım durumları ve senaryoları için tüm gereklilikleri karşılayabilecek kapasitede geliştirildi.

HAVA ARAÇLARINDAN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ CANLI GÖRÜNTÜ

SkyARX Terminal, hava platformları ile çift yönlü veri iletişimi sağlayan kompakt, yüksek hassasiyette uydu takip kapasitesi ve 200 bin saatin üzerindeki uçuş deneyimi ile kendini tüm operasyonel şartlarda ispatlamış bir uydu haberleşme anten sistemi olarak görev yapıyor. Bu terminal sayesinde sivil ve resmi kurum kullanıcıları, hava araçlarından yüksek çözünürlüklü canlı görüntü, radar ve sensör verilerini aktarabildikleri gibi özellikle insansız hava araçlarının (İHA) komuta kontrol görevini de kurduğu çift yönlü güvenli link ile sağlıyor.

HeliARX, helikopter pallerinin sinyal kesici etkisine karşı geliştirilen özel dalga şekli sayesinde kesintisiz haberleşme sağlayan modem, yüksek sıcaklık ve titreşimde kesintisiz uydu takibi yapabilen kompakt bir SOTM anteni ve yer terminalinden oluşuyor. HeliARX dünya genelinde herhangi bir yere anında canlı ses, video, görüntü, radar ve sensör verilerini iletebiliyor. SOTM Anteni, dört eksen, yüksek hız ve ivmelenme yeteneği sayesinde helikopterin bozucu etkilerini bertaraf ederek Ekvator bölgesi dahil Geosenkron uydu kapsamında bulunan tüm coğrafyalarda görev yapabiliyor. Anlık veri alışverişi görev esnekliği sağlıyor ve beklenmeyen durumlarda daha hızlı tepki verebilmeye olanak tanıyor.