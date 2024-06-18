Yerli Reeder, elektrikli otomobil işine girdi: 'reEV Classical' için kritik eşik aşıldı

18 Haziran 2024 12:26 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 12:26

Otomobil sektöründe 7 Temmuz dönemeç olacak! Araç stokları eritmek için 300 bin TL indirim yapmaya başladılar

Otomobil sektöründe 7 Temmuz dönemeç olacak! Araç stokları eritmek için 300 bin TL indirim yapmaya başladılar

Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlarıyla tanınan yerli üretici Reeder, kendi markasıyla elektrikli araç üreteceğini ve 30 Ağustos'ta test aracını çıkaracağını duyurmuştu.

REEV CLASSICAL'IN PİLOT ÜRETİMİ TAMAMLANDI

Şirket, satışa sunacağı ilk elektrikli aracı 'reEV Classical'ın Türkiye pilot üretiminin tamamlandığını açıkladı. Reeder Teknoloji CEO'su Uygar Saral, yurt dışından satın aldığı sertifikasıyla ürettiği ilk hazır elektrikli aracın Türkiye yol testlerine başlandığını söyledi.

Seri üretim için ilk siparişlerin verildiğini belirten Saral, seri üretime 2024 Ağustos döneminde başlanmasını planladıklarını açıkladı.

REEDER FANCY DE YOLDA

Dizaynı ve teknolojisi Reeder tarafından geliştirilen reeder Fancy'nin seri üretimi için ilk siparişlerin Ağustos 2024 tarihinde verileceği belirtilen açıklamada, aracın ilk prototip üretiminin 30 Haziran'da tamamlanacağı ve sertifikasyon sürecine başlanacağı belirtildi.

BİR ÜST SEGMENTTE İSE REEV MAX VAR

Reeder Teknoloji gelecek projelerinden 'reeV Max' elektrikli aracı ise bir üst segment olarak konumlandırıldı. Prototip çalışmaları Ağustos 2024 döneminde bitirilerek, sertifikasyon sürecine başlanması planlanan bu modelin seri üretimine ise Eylül 2024 itibarıyla başlanması hedeflenirken ilk ürünün satışının Ekim 2024 döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.

Uygar Saral bu projenin aynı zamanda A1 segmentine de uygun olduğunu, A1 segmentinde sertifikasyon sürecini 2025 yılında tamamlayarak aynı yılda da satışa başlanmasını planladıklarını ifade etti.

YÜZDE 80 YERLİLİK HEDEFİ

Saral, yüzde 80 yerlilik hedefini koruyarak, "dünyanın en büyük 13. otomotiv üreticisi olan Türkiye'de" Reeder'ın güçlü partnerlerle fiyat kalite optimizasyonuna odaklı yürüttüğü çalışmalarının tüm araç projeleriyle sürekli olarak devam edeceğini belirtti.

Elektrikli araç ve Ar-Ge departmanlarıyla yürüttükleri çalışmalarla 'reEV Classical', 'reeder Fancy' ve 'reeV Max' markalı 3 farklı elektrikli aracı neredeyse satışa hazır hale getirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Saral, şöyle konuştu:

"İlgili proseslerin tamamlanmasını ve ilk siparişlerin geçilmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Reeder Teknoloji olarak teknoloji ve yapay zekanın son gelişmelerini yakından takip ederek ülkemizin bu alanlarda gelişimine katkıda bulunacak ilerici projeler peşinde koşmaya devam edeceğiz."