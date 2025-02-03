Yerli Tayfun füzesinden yine başarılı atış! Menzili gizlendi

03 Şubat 2025 13:32 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 13:41

Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 3. kez test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği hakkında bilgi verilmedi.

Tayfun, Sungur, Karaok ve 230 füzeleri için kritik imza atıldı

Tayfun, Sungur, Karaok ve 230 füzeleri için kritik imza atıldı

Savunma sanayii alanında dev projeler üreten Türkiye, akıllı mühimmat ve füze alanında yerli üretimlere hız verdi. Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun tüm Türkiye’yi heyecanlandırdı. Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı’ndan 3. kez test atışı gerçekleştirildi.

MESAFE GİZLİ

Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı’nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun Füzesi’nin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi.

Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor.