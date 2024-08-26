Yerli üretim Uraltay V2 robotu tanıtıldı! Taşıma kapasitesi ile rakiplerine meydan okuyor

26 Ağustos 2024 14:31 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 14:31

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Elazığ'daki İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlama hedefiyle dikkat çeken projelere imza atmaya devam ediyor. Merkezin bünyesindeki Girişimci Kuluçka Merkezinde geliştirilen en son yenilik, tamamen yerli malzemelerle üretilen "Uraltay v2" robotu oldu.

TAM 1.5 TON YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP

Mekanik tasarımından elektronik yazılımına kadar yüzde yüz yerli mühendislik ürünü olan Uraltay V2, tam 1.5 ton yük taşıyabiliyor. 1.5 ton taşıma kapasitesi her robotta bulunan bir özellik değil. Bu tür yüksek taşıma kapasitesine sahip robotlar, genellikle ağır sanayi, lojistik ve üretim gibi özel sektörlerde kullanılıyor ve çoğu ticari robotta bu kapasite bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık 3 sene önce açılan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, sadece Girişimci Kuluçka Merkezi projeleriyle üç farklı kategoride yedi ödül kazanarak başarısını göstermişti.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük merkezi olan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesindeki Girişimci Kuluçka Merkezinde AR-GE, tasarım, yazılım, kodlama, uçuş simülasyon, teknik ve üretim montaj atölyeleri, tarım, hayvancılık, doğa bilimleri, okçuluk, atıcılık, binicilik gibi birçok alanda çocuk ve gençlere eğitimler veriliyor, projeler geliştiriliyor.

Girişimci Kuluçka Merkezi, yerli ve milli ürünler geliştirerek Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak hedefiyle çıktığı bu yolda mühendis, tekniker ve gönüllü öğrencileriyle, Uraltay v2 ismini verdikleri robot yaptı. Robot, mekanik ve yazılımsal olarak elektronik kartlar yüzde yüz yerli olarak üretildi ve TEKNOFEST 2024'te "Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması" ileri kategoride yarışacak.

URALTAY V2 ROBOTU YÜZDE 90 YERLİ VE MİLLİ

Robot fabrika içinde yük alıp yük bırakma görevinde çalışabiliyor. Tamamen otonom bir şekilde hareket edebiliyor, belirli bir oynama ile 1 buçuk tona kadar yük kaldırabiliyor.

Girişimci Kuluçka Merkezinde mekatronik teknikeri olan Beytullah Türk, geliştirdikleri robot hakkında önemli bilgiler verdi. İpek Yolu Girişimci Kuluçka Merkezi olarak teknolojik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Türk, bu yıl 2024 TEKNOFEST kapsamında Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması ileri kategoride yarışmalarına hazırlandıklarını söyledi.

Ekiplerinde bu yıl bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik elektronik mühendisi ve makine mühendisi adaylarının yer aldığına dikkati çeken Beytullah Türk, "Çoğunlukla bu arkadaşlarımız birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluyorlar. Daha yolun çok başındalar." diye konuştu.

Geliştirdikleri robotun yüzde 90 olarak yerli ve milli olarak tasarlandığını vurgulayan Türk, kendilerine maddi ve manevi olarak destek olan müdürlerine de teşekkürlerini sunduklarını sözlerine ekledi.

8 AY İÇİNDE BAŞARDILAR

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Eren Güzel, konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada İpek Yolu Girişimci Kuluçka Merkezinde 8 aydır çalıştığını, takım kaptanı Beytullah Türk gözetiminde çalışmalarını sürdürdüklerini ve TEKNOFEST için dijital teknolojiler yarışmasında "Uraltay v2" robotunu geliştirdiklerini kaydetti.

Uraltay V2 robotunun halihazırda fabrikada yük alıp yük bırakma görevinde çalıştığını ve tamamen otonom hareket ettiğini kaydeden Güzel, kendi oluşturdukları yazılımlar ve kart ile robotu 8 ay içinde çalıştırmayı başardıklarını belirtti. AR-GE çalışmalarının halen devam ettiğinin de altını çizdi.