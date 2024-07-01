Yerli ve milli İMECE uydusu Jüpiter'i fotoğrafladı

01 Temmuz 2024 14:23 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:35

Türkiye, uzaydaki gücünü artırıyor: İMECE-2 ve İMECE-3 ile dünyanın her yerinden gözlem yapılabilecek

Türkiye, uzaydaki gücünü artırıyor: İMECE-2 ve İMECE-3 ile dünyanın her yerinden gözlem yapılabilecek

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntü sağlama kabiliyetine sahip yer gözlem uydusu Nisan 2023'te uzaya fırlatılmıştı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından tasarlanıp geliştirilen İMECE yeni bir başarıya imza attı. Gözünü derin uzaya diken uydu, 588 milyon kilometre uzaklıkta bulunan ve Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in fotoğrafını çekti.

İMECE, JÜPİTER'İ FOTOĞRAFLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE'nin Jüpiter fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dünyanın her noktasından görüntü alabilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE kamerasını derin uzaya çevirdi!" dedi.

Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Metrealtı çözünürlükte, dünyayı görüntülemek üzere üretilen İMECE bu kez 588 milyon km uzaklıktaki Jüpiter'i görüntüledi. İMECE'de sergilenen başarı #MilliTeknolojiHamlesi'ni daha ileri taşırken, yeni nesil yer gözlem uydularımız için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz."

YERLİ VE MİLLİ GÖZLEM UYDUSU İMECE ÖZELLİKLERİ

İMECE yaklaşık 700 kilometre yükseklikte ve saatte 27 bin kilometre hızla hareket edebiliyor. Metrealtı çözünürlükte uydu görüntüsü çekebiliyor ve 5 yıl hizmet ömrüne sahip.

İMECE'nin optik kamera, elektrikli itki sistemi, tepki tekeri, yıldızizler, Güneş algılayıcı gibi birçok kritik bileşenlerini TÜBİTAK UZAY mühendisleri tasarladı ve üretti. Uydunun entegrasyon işlemleri ve testleri de ülkemizde gerçekleştirildi.

İMECE'nin kamerası 0,99 metre çözünürlüklü siyah-beyaz görüntü ve 3,96 metre çözünürlüklü renkli görüntü kaydedebilirken, uydunun üzerinde bulunan elektrikli itki motoru ise istenilen yörüngede kalmasını sağlıyor.