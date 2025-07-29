Yerli ve milli WhatsApp alternatifi yayında: NEXT Mesajlaşma uygulaması indirmeye açıldı

Yerli ve milli sosyal medya platformu olarak lanse edilen NEXT Teknofest Sosyal uygulamasının geliştiricisi olan 2N MEDYA ANONİM tarafından hazırlanan "NEXT Mesajlaşma" uygulaması, App Store ve Google Play Store'da yerini aldı.

Webtekno'nun haberine göre, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal ekipler için geliştirildiği belirtilen NEXT, yerli bir WhatsApp alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın en dikkat çekici özelliği ise; kendi sunucularınızı oluşturabiliyor ve başkalarının sunucularına katılabiliyorsunuz.

YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI NEXT ÖZELLİKLERİ

NEXT'in Apple ve Google Play sayfalarında yer alan açıklamalara göre, uygulamanın temel özellikleri şu şekilde:

Uçtan uca şifreleme ile güvenli mesajlaşma

Binlerce kişiye hızlıca ulaşım

Kullanıcı dostu arayüz

Grup sohbetleri

Birlikte çalışabilir ve merkeziyetsiz yapı

Platformlar arası destek sayesinde her yerde kesintisiz iletişim

WHATSAPP ALTERNATİF NEXT NASIL KULLANILIR?

NEXT Mesajlaşma uygulamasını kullanmak için, öncelikle iPhone kullanıyorsanız App Store'dan, Android (Samsung, Oppo, Xiaomi vb.) bir cihazınız varsa Google Play Store'u açıp arama kısmına "Next" yazarak telefonunuza yüklemeniz gerekiyor.

Yükledikten sonra uygulamayı başlatın ve katılmak istediğiniz sunucunun adresini yazarak ve diğer gerekli bilgileri girerek kayıt işlemini tamamlayın. Ardından NEXT Mesajlaşma platformunu kullanmaya başlayabilirsiniz.