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 | Ömer Faruk Dogan

Yerli ve milli WhatsApp alternatifi yayında: NEXT Mesajlaşma uygulaması indirmeye açıldı

Yerli ve milli WhatsApp alternatifi NEXT Mesajlaşma uygulaması, App Store ve Google Play Store üzerinden indirmeye açıldı. NEXT Teknofest Sosyal'i geliştiren 2N MEDYA imzalı platform, kullanıcı dostu arayüz ve uçtan uca şifreleme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Yerli ve milli WhatsApp alternatifi yayında: NEXT Mesajlaşma uygulaması indirmeye açıldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:51

Yerli ve milli sosyal medya platformu olarak lanse edilen NEXT Teknofest Sosyal uygulamasının geliştiricisi olan 2N MEDYA ANONİM tarafından hazırlanan "NEXT Mesajlaşma" uygulaması, App Store ve Google Play Store'da yerini aldı.

Webtekno'nun haberine göre, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal ekipler için geliştirildiği belirtilen NEXT, yerli bir WhatsApp alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın en dikkat çekici özelliği ise; kendi sunucularınızı oluşturabiliyor ve başkalarının sunucularına katılabiliyorsunuz.

Yerli ve milli WhatsApp alternatifi yayında: NEXT Mesajlaşma uygulaması indirmeye açıldı

YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI NEXT ÖZELLİKLERİ

NEXT'in Apple ve Google Play sayfalarında yer alan açıklamalara göre, uygulamanın temel özellikleri şu şekilde:

  • Uçtan uca şifreleme ile güvenli mesajlaşma
  • Binlerce kişiye hızlıca ulaşım
  • Kullanıcı dostu arayüz
  • Grup sohbetleri
  • Birlikte çalışabilir ve merkeziyetsiz yapı
  • Platformlar arası destek sayesinde her yerde kesintisiz iletişim
Yerli ve milli WhatsApp alternatifi yayında: NEXT Mesajlaşma uygulaması indirmeye açıldı

WHATSAPP ALTERNATİF NEXT NASIL KULLANILIR?

NEXT Mesajlaşma uygulamasını kullanmak için, öncelikle iPhone kullanıyorsanız App Store'dan, Android (Samsung, Oppo, Xiaomi vb.) bir cihazınız varsa Google Play Store'u açıp arama kısmına "Next" yazarak telefonunuza yüklemeniz gerekiyor.

Yerli ve milli WhatsApp alternatifi yayında: NEXT Mesajlaşma uygulaması indirmeye açıldı

Yükledikten sonra uygulamayı başlatın ve katılmak istediğiniz sunucunun adresini yazarak ve diğer gerekli bilgileri girerek kayıt işlemini tamamlayın. Ardından NEXT Mesajlaşma platformunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Sıkça Sorulan Sorular

NEXT Mesajlaşma uygulaması ne kadar güvenli?
NEXT, uçtan uca şifreleme teknolojisini kullanarak kullanıcıların mesajlarının sadece gönderen ve alıcı tarafından okunmasını sağlıyor.
ETİKETLER
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#Teknoloji
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