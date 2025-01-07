Yerli yapay zeka dolandırıcıların kabusu oldu: Türkiye 7/24 koruma altında

07 Ocak 2025 14:13 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:14

Türkiye, yerli yapay zeka ve milli yazılımlar sayesinde 64 binin üzerinde oltalama saldırısını engelleyerek vatandaşlarını korudu ve USOM koordinasyonunda gerçekleştirilen taramalarla 2024'te 15 bin siber güvenlik açığı tespit edildi. Bakan Uraloğlu, SOME ekiplerinin 7/24 çalışarak kritik altyapıları proaktif bir şekilde koruduğunu vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli yapay zeka teknolojisine ilişkin bilgiler verdi. Sistemin, vatandaşları dolandırmaya yönelik gerçekleştirilen 64 bin 115 oltalama (phishing) saldırısını etkisiz hale getirdiğini belirten Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) kritik çalışmalarını değerlendirdi.

ALTYAPI SEVİYESİNDE ERİŞİM ENGELİ

Bakan Uraloğlu'na göre USOM, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürütüyor. Siber kapasite inşası, teknolojik tedbirler, tehdit istihbaratı ve kritik altyapıların korunmasına yönelik hizmetleriyle, ülkenin siber güvenliğini sağlıyor. Zararlı bağlantıların tespitinin ardından yapılan kontroller sonrası altyapı seviyesinde erişim engelleniyor.

Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcılarına ve sistemlerine yönelik yapılabilecek saldırıların önüne geçilmiş oluyor. Bakan Uraloğlu, USOM'un 2013 yılından bu yana toplamda 424 binin üzerinde zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit ettiğini ve bu bağlantılara erişim engeli getirdiğini anlattı.

Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOME) tarafından da 424 bin 156 zararlı internet adresine son bir haftada toplam 282 milyon 33 bin erişim isteği engellediği bilgisini paylaşan Uraloğlu, USOM tarafından geliştirilen YZ teknolojisi ile vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 64 bin 115 alan adına erişim engeli getirdiklerini ve USOM'un 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere taradığını sözlerine ekledi.

SOME'LER 7/24 ÇALIŞIYOR

Uraloğlu, USOM koordinasyonunda kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında SOME'lerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu vurguladı.

USOM bünyesinde 2 bin 317 SOME ekibi, 7 bin 981 uzman personel ve 400 USOM uzmanı ile Türkiye'nin siber sahasını koruduklarını anlatan Uraloğlu, anlık olarak 17 milyon IP adresini taradıklarını ve bu taramalarla zafiyete ait riskleri proaktif şekilde tespit ettiklerini belirterek, "2024 yılında yaptığımız taramalarda 15 bin 330 siber güvenlik açığını tespit ederek ilgili kurumları bilgilendirdik" dedi.

Siber olaylara müdahale noktasında yerli ve milli yazılımların önemli katkılar sağladığının altını çizen Uraloğlu, "Avcı", "Azad" ve "Kasırga" gibi tamamen iç kaynaklara geliştirilen projelerle ulusal siber güvenlikte örnek teşkil edecek çalışmalara imza attıklarını bildirdi. Uraloğlu, internete açık kaynaklara ilişkin zafiyet taraması faaliyetlerini yürüttükleri Kasırga projesi kapsamında, haftalık 130 taramayla 285 farklı portun servis ve zafiyet taramasını gerçekleştirdiklerini bildirdi.