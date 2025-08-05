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 | Ömer Faruk Dogan

Yılan hikayesine dönen katlanabilir iPad yine ertelendi

Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı cihaz projesi yeniden ertelendi. Analistlere göre, daha önce 2027'de çıkması beklenen cihazın piyasaya sürülmesi bir başka bahara kaldı.

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Yılan hikayesine dönen katlanabilir iPad yine ertelendi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 16:10

'ın katlanabilir cihazlar konusundaki planları bir kez daha ertelenmiş gibi görünüyor. Son dönemde katlanabilir iPhone söylentileri giderek artarken, teknoloji devinin "ilk katlanabilir modeli" olacağı tahmin edilen büyük ekranlı iPad projesi sessizliğe bürünmüştü. Şimdi ise bu cihazın akıbetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Yılan hikayesine dönen katlanabilir iPad yine ertelendi

KATLANABİLİR IPAD ERTELENDİ

GF Securities Analisti Jeff Pu'ya göre, şirketin büyük ekranlı katlanabilir cihaz planları önemli bir ertelemeyle karşı karşıya. Daha önce 2026'nın son çeyreğinde seri üretime girip 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen cihazın üretim takvimi Apple tarafından dahili olarak ileri bir tarihe alındı.

Pu, gecikmenin süresi hakkında net bilgi vermese de cihazın birkaç yıl daha gün yüzüne çıkmayacağı artık kesinleşmiş oldu.

Yılan hikayesine dönen katlanabilir iPad yine ertelendi

Bir başka Apple analisti Mark Gurman da bu bilgileri destekler nitelikte. Gurman, Apple'ın ilk büyük ekranlı katlanabilir cihazının "2028'den önce piyasaya çıkmayacağını" iddia ediyor. Üstelik daha önce 18,8 inç olması beklenen cihazın ekran boyutu da 20 inçe çıkarılmış olabilir.

Yılan hikayesine dönen katlanabilir iPad yine ertelendi

Öte yandan henüz ürünün bir iPad mi yoksa Mac mi olacağı belli değil. Ancak her halükarda katlanabilir ekranlı bir cihaz olacak ve 'dan daha büyük bir ekranla gelecek. Hangi işletim sistemini çalıştıracağı ise, çıkmasına daha en az üç yıl olduğu düşünüldüğünde, şu aşamada pek de önemli değil.

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Sıkça Sorulan Sorular

Apple'ın katlanabilir cihazı tam olarak ne zaman çıkacak?
Kesin bir tarih verilmemekle birlikte, analist Mark Gurman'a göre cihaz 2028'den önce piyasaya sürülmeyecek.
ETİKETLER
#apple
#iphone
#Teknoloji
#2028 Seçimi
#Katlanabilir Ipad
#Katlanabilir Cihaz
#Teknoloji
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