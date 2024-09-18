Yıldızlı Gece tablosunda 'gizli' detay! Sırrı nihayet çözüldü

18 Eylül 2024 16:34 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:48

Van Gogh’un ünlü "Yıldızlı Gece" tablosundaki fırça darbeleri, bilim insanları tarafından atmosferik türbülans hareketleriyle büyük bir benzerlik gösterdiği keşfedildi. Araştırmalar, tablonun Kolmogorov türbülans teorisi ve Batchelor ölçeği ile uyumlu olduğunu ortaya koydu.

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Vincent van Gogh'un ünlü "Yıldızlı Gece" tablosu, sadece bir sanat eseri olmanın ötesine geçti ve bilim dünyasında da büyük bir ilgi uyandırdı. Şiamın Üniversitesi ve Lille Üniversitesi gibi prestijli kurumların ortak araştırmasına göre, bu başyapıttaki fırça darbeleri, gezegenimizin atmosferik hareketlerine dair inanılmaz bir uyum sergiliyor.

ARAŞTIRMACILAR, 14 SARMAL YAPIYI İNCELEDİ

Araştırmacılar, tablodaki 14 sarmal yapıyı inceleyerek, Van Gogh'un eserinin Kolmogorov türbülans teorisi ile büyük bir benzerlik gösterdiğini keşfettiler. Ve fırça darbelerinin konumları ve parlaklık oranlarının tabloda türbülans hareketlerini resmettiği ortaya kondu.

Tablodaki fırça darbelerinin şekil, enerji ve boyut olarak normalde çıplak gözle gözlemlenemeyecek atmosferik özellikleri taklit ettiğini ifade eden araştırmacılar, tablonun Batchelor ölçeğine de uyduğunu belirtti. Ayrıca tablodaki parlaklık oranlarının bu ölçekle doğru orantılı orantılı olduğu da ifade edildi.

Çalışmayı yürüten bilim insanlarından Şidi Huang, Van Gogh'un bu türbülansı tam anlamıyla doğru bir şekilde yansıtabilmesinin, sanatçının bulutları ve atmosferi gözlemlemedeki yeteneğine bağlanabileceğini öne sürdü.

Çalışmanın detayları "AIP Publishing"in "Physics of Fluids" dergisinde yayımlandı.