Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>'Yılın Otomobili 2025' adayları belli oldu: 7 finalist açıklandı

'Yılın Otomobili 2025' adayları belli oldu: 7 finalist açıklandı

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Webtekno
15 Kasım 2024 16:58 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 16:58
&#039;Yılın Otomobili 2025&#039; adayları belli oldu: 7 finalist açıklandı

2025 Yılının Otomobili ödülü için yapılan değerlendirme süreci sonucunda, 42 aday arasından 7 finalist belirlendi. Jüri üyesinden en çok oyu alarak kazanan model, 10 Ocak 2025'te Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklanacak. İşte finale kalan modeller.

Dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan Car of the Year (Yılın Otomobili) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 yılına damga vuracak otomobilin seçileceği ödül kapsamında 7 finalist açıklandı. 23 ülkeden gelen 60 jüri üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme süreci sona ermiş durumda.

42 ADAY ARASINDAN 7 FİNALİST

2024 yılının başından bu yana yürütülen incelemeler sonucunda, jüri üyeleri toplamda 42 otomobili değerlendirdi. Birçok kriterin ele alındığı süreç sonunda 7 finalist belirlendi. Bu yılın finalistlerine bakıldığında, küçük elektrikli otomobillerin ağırlıkta olduğu görülüyor.

'Yılın Otomobili 2025' adayları belli oldu: 7 finalist açıklandı - 1. Resim

YILIN OTOMOBİLİ 2025 ADAYLARI

Yılın Otomobili 2025 finalistleri şu şekilde sıralandı:

  • Alfa Romeo Junior
  • Citroen C3/e-C3
  • Cupra Terramar
  • Dacia Duster
  • Hyundai Inster
  • Kia EV3
  • Renault 5

'Yılın Otomobili 2025' adayları belli oldu: 7 finalist açıklandı - 2. Resim

KAZANAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Yılının Otomobili ödülünün kazananı, 10 Ocak 2025 tarihinde Brüksel Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte duyurulacak.

İlgili Haberler

Kaynak: Webtekno

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...