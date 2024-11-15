'Yılın Otomobili 2025' adayları belli oldu: 7 finalist açıklandı

15 Kasım 2024 16:58 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 16:58

2025 Yılının Otomobili ödülü için yapılan değerlendirme süreci sonucunda, 42 aday arasından 7 finalist belirlendi. Jüri üyesinden en çok oyu alarak kazanan model, 10 Ocak 2025'te Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklanacak. İşte finale kalan modeller.

Dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan Car of the Year (Yılın Otomobili) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 yılına damga vuracak otomobilin seçileceği ödül kapsamında 7 finalist açıklandı. 23 ülkeden gelen 60 jüri üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme süreci sona ermiş durumda. 42 ADAY ARASINDAN 7 FİNALİST 2024 yılının başından bu yana yürütülen incelemeler sonucunda, jüri üyeleri toplamda 42 otomobili değerlendirdi. Birçok kriterin ele alındığı süreç sonunda 7 finalist belirlendi. Bu yılın finalistlerine bakıldığında, küçük elektrikli otomobillerin ağırlıkta olduğu görülüyor. YILIN OTOMOBİLİ 2025 ADAYLARI Yılın Otomobili 2025 finalistleri şu şekilde sıralandı: Alfa Romeo Junior

Citroen C3/e-C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5 KAZANAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 Yılının Otomobili ödülünün kazananı, 10 Ocak 2025 tarihinde Brüksel Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte duyurulacak. İlgili Haberler Bugatti'nin yeni modeli resmen uçtu: 453.91 km hız ile dünya rekoru BYD Türkiye lansmanını gerçekleştirdi: 4 yeni model, fiyatları ile tanıtıldı Hyundai'den Trump hazırlığı: Eş-CEO dönemi başladı