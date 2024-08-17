Yıllar önce üretimden kaldırılan Note serisi, Samsung Galaxy S25'e taşınıyor!

17 Ağustos 2024 12:05 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 12:07

Samsung Galaxy Note serisi, özellikle büyük ekranı ve S Pen isimli dokunmatik kalemi ile dikkat çeken bir akıllı telefon serisiydi. Güney Koreli üreticinin "phablet" (telefon + tablet) kategorisini başlatan ve yıllar boyunca geliştirilen amiral gemisi telefonlarını içeriyordu.

Son Galaxy Note modeli ise Samsung Galaxy Note 20 Ultra idi. Note 20 Ultra, 2020 yılında piyasaya sürülmüştü ve büyük ekranı, gelişmiş S Pen özellikleri, güçlü donanımı ve üstün kamera yetenekleri ile serinin zirvesini temsil etmişti.

Şu anda Samsung, Galaxy S serisi ile Galaxy Z Fold serisi gibi diğer amiral gemisi serilere odaklanmış durumda. Ailenin mirası olan S Pen özelliğiyse o tarihten sonra piyasaya sürülen Galaxy S21 Ultra gibi modellerde yaşıyor.

GALAXY S25 ULTRA YERİNE 'S25 NOTE' MODELİ TANITILABİLİR

ShiftDelete.Net'in haberine göre Samsung, 2025 yılında piyasaya süreceği amiral gemisi serisi için yeni bir isimlendirmeye geçiş yapmış olabilir. Katlanabilir akıllı telefonların çıkışından sonra Galaxy Note isimlendirmesini bırakan şirket, Galaxy S25 ile yeniden Note markasına dönebilir.

Sosyal medyada ortaya çıkan son sızıntılar, Samsung Galaxy S25 Ultra’nın değişeceğini gözler önüne serdi. Bu kapsamda Galaxy S25 serisinin en üst düzey modelinin S25 Note olarak adlandırılabileceği ifade edildi. Bu da 2021’de bırakılan markanın geri döneceğine işaret ediyor.

Sızıntıya göre Samsung, diğer markaların Ultra adını çok fazla kullandığını düşünüyor. Bu yüzden şirket, üst düzey akıllı telefonunun farklı bir kimliğe sahip olmasını istiyor. Note adının yeniden canlandırılması, S-Pen desteğini de yeniden ön plana çıkarabilir.

S25 PLUS YERİNE S25 PRO GELEBİLİR

Bu arada Galaxy S25 Plus'ın ismi ise Galaxy S25 Pro olarak değiştirilebilir. Bu isimlendirme, standart S25'e kıyasla daha gelişmiş özelliklere sahip "Pro" model olarak konumlandırılacağı anlamına geliyor. Samsung ayrıca Apple'ın iPhone 15 serisinde kullandığı adlandırma yaklaşımını da takip etmiş olacak.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki; Galaxy S22'de de bir Note modelinin olacağı iddia edilmişti ancak bu gerçekleşmemişti.

GALAXY S25 ULTRA TASARIMI SIZDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S25 Ultra modelinin tasarımı sızdırılmıştı. Tanınmış sızdırıcı IceUniverse'nin paylaştığı görsele göre S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra'nın keskin köşelerine kıyasla daha yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Bu da kullanıcıların telefonu daha rahat tutmalarını sağlayacak.