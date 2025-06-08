Yıllardır ödediğiniz 'gizli ücret' kalktı: Mahkemeden milyonların cebini rahatlatacak karar

iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karar alındı. ABD'de açılan davada mahkeme, teknoloji devinin App Store dışındaki uygulamalardan aldığı yüzde 27'lik komisyonu kaldırdı. Peki karar sonrası cebimiz mi rahatlayacak, yoksa yeni bir kısıtlama mı geliyor? İşte tüm detaylar.

ABD'deki bir mahkeme, teknoloji devi Apple'ın, halk dilinde "Apple vergisi" olarak adlandırılan ve iPhone'daki mobil uygulamalardan aldığı komisyonları için tarihi bir karar verdi.

Şirketin App Store dışındaki ödeme yöntemlerinden aldığı tartışmalı yüzde 27’lik komisyon uygulamasına "dur" dendi.

Mahkeme, Apple'ın daha önce aldığı bir kararı kasıtlı olarak ihlal ettiğine hükmederek şirketin yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Bu kararla birlikte Apple, geliştiricilere karşı yıllardır sürdürdüğü komisyon sisteminde büyük bir geri adım atmak zorunda kaldı.

ARTIK DIŞARIDAN ÖDEYEN GELİŞTİRİCİYE KOMİSYON YOK

Apple'ın geliştiricileri kendi ödeme sistemine zorlaması yasaklanmıştı. Ancak şirket, uygulamalar dışarıya yönlendirme yapmaya başladığında bile bu satışlardan yüzde 27 pay almaya devam ediyordu.

Bu tutum mahkemeye taşındı ve Nisan 2025'te mahkeme, Apple'ın komisyon talep etmesinin "kasti bir ihlal" olduğuna hükmetti. Apple bu karara itiraz etmiş olsa da temyiz süreci sonuçlanana kadar geçerli olacak son karar derhal yürürlüğe girmek zorunda.

'KORKU EKRANLARI' DA TARİH OLUYOR

Apple'ın üçüncü taraf ödeme sistemleri kullanılmadan önce kullanıcıya gösterdiği uyarı ekranları da mahkeme kararıyla kaldırılıyor. Söz konusu ekranlar kullanıcıyı Apple dışındaki ödeme yöntemlerinden caydırmak için tasarlanmıştı.

SPOTIFY VE AMAZON HAREKETE GEÇTİ

GSMArena'nın haberine göre, Spotify ve Amazon, yeni duruma uygun şekilde uygulamalarında değişiklik yapmaya başladı bile. Artık App Store dışından ödeme yaparak alışverişlerinizi ve aboneliklerinizi "Apple vergisi" olmadan gerçekleştirebilirsiniz.