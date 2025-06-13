Yılların eskitemediği The Witcher 3 oyunu için yepyeni bir DLC geliyor: Çıkış tarihi belli oldu

10 yıl önce piyasaya çıkan ve hâlâ oyun dünyasında önemli bir yer tutan The Witcher 3: Wild Hunt için yepyeni bir hikaye tabanlı DLC'nin yolda olduğu ortaya çıktı. Üstelik yeni Witcher 3 DLC'sinin çıkış tarihi de sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde The Witcher 4'ü tanıtan ve interneti kasıp kavuran bir teknoloji demosunun ardından, CD Projekt Red'in tam 10 yıl önce çıkan The Witcher 3: Wild Hunt için yeni bir hikaye içerikli DLC üzerinde çalıştığına dair bilgiler ortaya çıktı.

İddia, CD Projekt'in anavatanı olan Polonya'daki YouTuber Remigiusz Maciaszek'in podcast yayınında paylaştığı bir rapora dayanıyor. Maciaszek, birden fazla kaynaktan, şirketin yeni bir hikaye DLC'si üzerinde aktif olarak çalıştığını duyduğunu belirtti.

DLC'Yİ ESKİ WITCHER 3 GELİŞTİRİCİLERİ YAPIYOR

Söz konusu DLC'nin, daha önce The Witcher 3’te görev almış kıdemli geliştiricilerden oluşan Fool’s Theory stüdyosu tarafından geliştirildiği ifade ediliyor.

Öte yandan geçtiğimiz ayın sonunda CD Projekt Red, The Witcher 3'ün 60 milyon kopya sattığını açıklamış ve Cyberpunk 2077'nin devam oyunu olacak Cyberpunk 2'nin ön prodüksiyon aşamasına geçtiğini duyurmuştu.

Bunun yanında CD Projekt Red'in şu anda 9 farklı proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu projelerin 3'ü ise tamamen gizli tutuluyor ve henüz resmi olarak duyurulmadı. Gizemli projelerden birinin Witcher 3 için geliştirilen yeni DLC olması ihtimali bulunuyor.

Maciaszek'in aktardığı bilgilere göre, yeni DLC'nin hedeflenen çıkış tarihi 2026 yılı olarak belirlenmiş durumda. Ancak kapsamı, fiyatı veya hikayesiyle ilgili (hatta Witcher 3 ile Witcher 4 arasında nasıl bir bağlantı kuracağına dair) henüz net bir bilgi bulunmuyor.