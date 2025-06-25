YKS sorularını yapay zekaya çözdürdü! 3 uygulamanın sıralaması şoke etti

Bir sosyal medya kullanıcısı 2025 YKS sorularını 3 yapay zeka uygulamasına çözdürdü. ChatGPT, Gemini ve DeepSeek'in elde ettiği sıralama herkesi şaşkına çevirdi.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü sınav bir de yapay zekaya çözdürüldü. Sosyal medya kullanıcısının paylaşımına adeta yorum yağdı. Yapay zeka uygulamalarının elde ettiği sıralamalar ise şaşkına çevirdi.

CHATGPT 650 BİNİNCİ OLDU

Bir sosyal medyada kullanıcısı soruları ChatGPT, Gemini ve DeepSeek yapay zeka uygulamalarına çözdürdü. Buna göre sıralamada 650 bininci olarak ChatGPT sonuncu oldu. Birinci ise 32 kat farkla ilk 21 bine giren DeepSeek oldu. Gemini de 27 bininci olarak 2.sıraya yerleşti.