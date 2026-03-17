Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yok artık: "1 trilyon dolar para kazanacağım"

Mart 17, 2026 10:23
1
Yok artık: "1 trilyon dolar para kazanacağım"

Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin geleceğine dair oldukça iddialı konuştu. GPU Teknoloji Konferansı’nda (GTC) sahneye çıkan Huang, Blackwell ve Rubin yapay zekâ çiplerinden 2027’ye kadar en az 1 trilyon dolar gelir beklediklerini açıkladı.

2
Yok artık: "1 trilyon dolar para kazanacağım"

Açıkçası bu, teknoloji dünyasında pek sık duyulan bir rakam değil. Huang da bunun farkında. Ama ona göre yapay zekânın başlattığı dönüşüm artık teoride değil, oldukça somut bir noktada. Son iki yılda “üretken yapay zekâ” dönemine girildiğini söyleyen Huang, bu teknolojinin sadece veri analiz etmekle kalmadığını, artık içerik üretir hale geldiğini vurguladı.

3
Yok artık: "1 trilyon dolar para kazanacağım"

“ARTIK YAPAY ZEKÂSIZ YAZILIMCI YOK”

Huang’ın en dikkat çeken çıkışlarından biri de yazılım dünyasına dair oldu. “Bugün yapay zekâ destekli olmayan tek bir yazılım mühendisi bile yok” diyen Huang, geliştiricilerin artık bir ya da birden fazla yapay zekâ ajanıyla çalıştığını söyledi.  Biraz abartılı gibi geliyor olabilir ama sektörün gidişatı da bunu doğrular nitelikte. Çünkü talep tarafında işler gerçekten çığrından çıkmış durumda.

4
Yok artık: "1 trilyon dolar para kazanacağım"

BİLGİ İŞLEM İHTİYACI 1 MİLYON KAT ARTTI

Huang, son yıllarda yaşanan en çarpıcı değişimin bilgi işlem talebindeki patlama olduğunu dile getirdi. Öyle ki bu talep, son birkaç yıl içinde tam 1 milyon kat artmış durumda. Bu da Nvidia’nın GPU’larına olan ilgiyi “inanılmaz” seviyelere taşımış.  Şirketin yoğun sevkiyat yaptığını belirten Huang, buna rağmen talebin hâlâ karşılanamadığını da açıkça söyledi. Hatta kendi ifadesiyle, “yetersiz kalacaklarını” düşünüyor.

5
Yok artık: "1 trilyon dolar para kazanacağım"

500 MİLYAR DOLARDAN 1 TRİLYONA

Huang, geçtiğimiz yıl yaptığı tahmini de hatırlattı. Blackwell ve Rubin çipleri için 2026’ya kadar yaklaşık 500 milyar dolarlık bir talep öngördüğünü söylemişti. Ancak bugün geldiği noktada bu beklentiyi ikiye katlamış durumda.

6
Yok artık: "1 trilyon dolar para kazanacağım"

 “Şu an en az 1 trilyon dolarlık bir hacim görüyorum” diyen Huang, bunun bile düşük kalabileceğini düşünüyor.

7
Yok artık: "1 trilyon dolar para kazanacağım"

ROBOT TAKSİ YARIŞINDA DEV ORTAKLIKLAR

Nvidia sadece çip tarafında değil, otomotiv ve yapay zekâ entegrasyonunda da hız kesmiyor. Huang, robot taksi platformuna dört yeni otomotiv devinin katıldığını açıkladı: BYD, Hyundai, Nissan ve Geely. Bu şirketlerin toplam üretimi yılda 18 milyon aracı buluyor.

8
Yok artık: "1 trilyon dolar para kazanacağım"

Daha önce Toyota ve GM ile çalışan Nvidia, şimdi bu yeni ortaklarla birlikte robot taksi sayısının “inanılmaz boyutlara” ulaşacağını düşünüyor. Bir de Uber hamlesi var. Şirket, robot taksileri Uber’in ağına entegre etmeyi planlıyor. Yani sürücüsüz araçlar, yakında daha fazla şehirde karşımıza çıkabilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.