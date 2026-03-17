Yok artık: "1 trilyon dolar para kazanacağım"

Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin geleceğine dair oldukça iddialı konuştu. GPU Teknoloji Konferansı’nda (GTC) sahneye çıkan Huang, Blackwell ve Rubin yapay zekâ çiplerinden 2027’ye kadar en az 1 trilyon dolar gelir beklediklerini açıkladı.
Açıkçası bu, teknoloji dünyasında pek sık duyulan bir rakam değil. Huang da bunun farkında. Ama ona göre yapay zekânın başlattığı dönüşüm artık teoride değil, oldukça somut bir noktada. Son iki yılda “üretken yapay zekâ” dönemine girildiğini söyleyen Huang, bu teknolojinin sadece veri analiz etmekle kalmadığını, artık içerik üretir hale geldiğini vurguladı.
Huang’ın en dikkat çeken çıkışlarından biri de yazılım dünyasına dair oldu. “Bugün yapay zekâ destekli olmayan tek bir yazılım mühendisi bile yok” diyen Huang, geliştiricilerin artık bir ya da birden fazla yapay zekâ ajanıyla çalıştığını söyledi. Biraz abartılı gibi geliyor olabilir ama sektörün gidişatı da bunu doğrular nitelikte. Çünkü talep tarafında işler gerçekten çığrından çıkmış durumda.
Huang, son yıllarda yaşanan en çarpıcı değişimin bilgi işlem talebindeki patlama olduğunu dile getirdi. Öyle ki bu talep, son birkaç yıl içinde tam 1 milyon kat artmış durumda. Bu da Nvidia’nın GPU’larına olan ilgiyi “inanılmaz” seviyelere taşımış. Şirketin yoğun sevkiyat yaptığını belirten Huang, buna rağmen talebin hâlâ karşılanamadığını da açıkça söyledi. Hatta kendi ifadesiyle, “yetersiz kalacaklarını” düşünüyor.
Huang, geçtiğimiz yıl yaptığı tahmini de hatırlattı. Blackwell ve Rubin çipleri için 2026’ya kadar yaklaşık 500 milyar dolarlık bir talep öngördüğünü söylemişti. Ancak bugün geldiği noktada bu beklentiyi ikiye katlamış durumda.
“Şu an en az 1 trilyon dolarlık bir hacim görüyorum” diyen Huang, bunun bile düşük kalabileceğini düşünüyor.
Nvidia sadece çip tarafında değil, otomotiv ve yapay zekâ entegrasyonunda da hız kesmiyor. Huang, robot taksi platformuna dört yeni otomotiv devinin katıldığını açıkladı: BYD, Hyundai, Nissan ve Geely. Bu şirketlerin toplam üretimi yılda 18 milyon aracı buluyor.
Daha önce Toyota ve GM ile çalışan Nvidia, şimdi bu yeni ortaklarla birlikte robot taksi sayısının “inanılmaz boyutlara” ulaşacağını düşünüyor. Bir de Uber hamlesi var. Şirket, robot taksileri Uber’in ağına entegre etmeyi planlıyor. Yani sürücüsüz araçlar, yakında daha fazla şehirde karşımıza çıkabilir.