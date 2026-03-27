Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Yok artık dedirten zam: DDR4 fiyatları 8,8 kat arttı

Yapay zekâ odaklı üretim kayması bellek pazarını altüst etti. DDR4 üretimi daralırken fiyatlar sert yükseldi, bazı üreticiler ise çareyi yeniden DDR3 seçeneğinde aramaya başladı.

Yok artık dedirten zam: DDR4 fiyatları 8,8 kat arttı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 10:58

Global bellek pazarı, yapay zekâ dalgasının etkisiyle ciddi bir darboğaza girmiş durumda. Öyle ki artık sadece DDR5 değil, DDR4 belleklerde bile tedarik sorunu konuşuluyor. Üreticiler mal bulmakta zorlanırken, eski nesil DDR3 bellekler yeniden gündeme gelmeye başladı.

Yapay zeka talebindeki artış nedeniyle küresel bellek pazarında DDR4 belleklerde bile ciddi tedarik sorunları yaşanıyor ve fiyatlar önemli ölçüde arttı.
Bellek üreticileri, daha karlı olan HBM bellek üretimine yöneldiği için DRAM üretim bantlarını kaydırdı.
Bu durum, DDR5 üretiminde de önceliğin HBM'ye verilmesine yol açtı.
Nikkei verilerine göre, standart bir 8GB DDR4 modülünün fiyatı Şubat ayında geçen yıla göre 8.8 kat artışla 15$ seviyesine çıktı.
Mobil cihaz, dijital kamera ve TV üreticileri gibi hala DDR4 kullanan firmalar tedarik sorunuyla karşı karşıya.
YAPAY ZEKÂ ÜRETİM DENGESİNİ BOZDU

Bellek üreticileri son dönemde üretim bantlarını HBM bellek üretimine kaydırdı. Görünen o ki bu dönüşün kısa vadede geri sarılması da beklenmiyor. Daha yüksek kârlılık sunan HBM’ye yönelim, diğer bellek türlerinde arzı iyice daraltmış durumda. Samsung, Micron ve SK Hynix gibi büyük üreticiler zaten bir süredir teknoloji geçişi kapsamında DDR4 ve LPDDR4 üretimini kademeli olarak azaltıyor, DDR5 ve LPDDR5 tarafını büyütüyordu. Ancak yapay zekâ rüzgârı sert esince bu kez DDR5 üretiminde de frene basıldı, öncelik HBM’ye verildi.

DDR4 FİYATLARINDA SERT SIÇRAMA

Nikkei’nin pazar araştırmasına göre, Şubat ayında standart bir 8GB DDR4 modülünün fiyatı 15$ seviyesine çıktı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 8.8 kat artış anlamına geliyor. Aylık bazda yükseliş ise yüzde 15 civarında. Rakamlar, piyasadaki sıkışmanın artık geçici bir dalgalanmanın ötesine geçtiğini gösteriyor. Açıkçası sorun yalnızca fiyat değil; asıl mesele, ürün bulunabilirliğinin de giderek zorlaşması.

ÜRETİCİLER ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Hâlâ DDR4 kullanan mobil cihaz üreticileri, dijital kamera üreticileri ve TV üreticileri şu anda ciddi baskı altında. Çünkü ellerindeki ürün tasarımları bu belleklere bağlı, ama tedarik tarafında işler karışmış durumda.

