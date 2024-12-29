Yolcu uçaklarında 'süpersonik' dönemi başlıyor: NASA X-59 uçağı 'kritik virajı' döndü

29 Aralık 2024 10:06 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:10

NASA'nın deneysel sessiz süpersonik uçağı X-59, 2025'teki ilk uçuş öncesinde kritik bir dönüm noktası olan maksimum art yakıcı motor testini başarıyla tamamladı. Test, uçağın motorunun sıcaklık sınırları içinde çalışabilirliğini ve diğer alt sistemlerle senkronizasyonunu doğruladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ajansı NASA​ deneysel X-59 sessiz süpersonik araştırma uçağı, Kasım 2024 tarihinde motorlarını ilk kez ateşledikten sonra, 2025 yılında gerçekleşecek ilk uçuşuna doğru önemli bir kilometre taşı olan "ilk maksimum art yakıcı motor​ testini" tamamladı.

NASA, X-59 UÇAĞININ MOTORUNUN YETENEKLERİNİ TEST​ ETTİ

NASA, yaptığı açıklamada, Lockheed Martin'in ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Skunk Works tesisinde gerçekleştirilen motor testinin, motorun "sıcaklık sınırları içinde ve uçuş için yeterli hava akışıyla çalışabilme kapasitesini" gösterdiğini belirtti. Ayrıca testin, motorun uçağın diğer alt sistemleriyle senkronize şekilde çalışabilme yeteneğini de ortaya koyduğunu ifade etti.

X-59'un motoru (General Electric tarafından üretilen F414-GE-100'un modifiye edilmiş hali), uçağı Mach 1.4 seyir hızına ulaştırmak için 22 bin pound itiş gücü sağlayacak. Uçağın alışılmadık bir şekilde üst kısmında konumlandırılmış olan motor, X-59'un süpersonik uçuşları daha sessiz hale getirmesinde (yüksek bir patlama sesi yerine basit bir 'gürültü' oluşturacak diye düşünebilirsiniz) önemli bir rol oynayacak.

Lockheed Martin Skunk Works X-59 yöneticisi Pat LeBeau, bu yılın başlarında motor çalışmalarının başlamasıyla ilgili olarak yaptığı konuşmada, "yenilikçi, sınırları zorlayan bir başka Skunk Works X uçağının hayata geçtiğini görmenin ve duymanın duygusal bir yükseliş olduğunu" söyledi ve "ekibin güvenli ve başarılı bir ilk uçuşa giden yola odaklanmaya devam ettiğini" belirtti.