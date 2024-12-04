YouTube, 2024'ün en iyi içerik üreticilerini açıkladı: Zirve şaşırtmadı

04 Aralık 2024 15:03 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:04

YouTube, 2024 yılı için yayınladığı Küresel Kültür ve Trendler Raporu'nda en iyi içerik üreticilerini açıkladı. Zirvede, neredeyse yayınladığı her video yüzmilyonlarca kez izlenen bir YouTuber yer aldı.

YouTube​, 2024​ yılı için 'Küresel Kültür ve Trendler Raporu'nu yayınladı ve dünyanın dört bir yanından trend olan konulara, en iyi içerik oluşturuculara ve yılın en iyi şarkılarına ayrıntılı bir bakış sundu. YouTube verilerine dayanan küresel ve bölgesel topluluk eğilimlerine dayanan YouTube Trending, 2020 yılında kullanımdan kaldırılan Rewind'ın yerine geçmişti.

Bu yılki YouTube Trending raporu, bağımsız içerik oluşturucular tarafından hazırlanan ve çevrim içi topluluklar tarafından benimsenen içerikler olan "dijital franchise"ların yükselişini vurguluyor. YouTube'a göre bu içerikler, animasyon dizisi The Amazing Digital Circus ve Roblox'un viral Dress to Impress oyunu gibi daha büyük popüler kültür fenomenlerinin bir parçası haline geliyor.

İçerik oluşturucuların yönettiği videoların yanı sıra, YouTube Shorts da müzik trendlerini desteklemede önemli bir rol oynadı ve içerik oluşturucular şarkıları ilişkilendirilebilir içeriklere dönüştürdü. Paris 2024 Olimpiyatları da YouTuber'lar arasında çok popülerdi ve bu raporda ele alınan 12 ülkenin 10'unda trend konular listesinde yer aldı.

YouTube ayrıca Club Shay Shay gibi podcast'leri ve Five Nights at Freddy's, Minecraft ve Iron Lung gibi oyunları 2024'te YouTuber'lar ve içerik oluşturucular üzerindeki en önemli kültürel etkilerden bazıları olarak vurguladı.

İŞTE YOUTUBE'UN EN'LERİ (2024)

En popüler konular:

2024 United States presidential election

Kendrick Lamar

Sean Combs Scandal

Jujutsu Kaisen

Amazing Digital Circus

Hazbin Hotel

Dress to Impress

Deadpool & Wolverine

Sabrina Carpenter

Helldivers 2

En iyi içerik üreticiler:

MrBeast

Stokes Twins

UR · Cristiano

CaseOh

Zack D. Films

Nick DiGiovanni

Jordan Matter

Mark Rober

The Trench Family

Camilla Araujo

En iyi şarkılar:

Kendrick Lamar – Not Like Us Teddy Swims – Lose Control Benson Boone – Beautiful Things Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) GloRilla, Megan Thee Stallion – Wanna Be Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY Luis R Conriquez, Netón Vega – Si No Quieres No Xavi – La Diabla Future, Metro Boomin, Kendrick Lamar – Like That Post Malone – I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

Shorts'ta en iyi şarkılar:

Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY Lay Bankz – Tell Ur Girlfriend prodbycpkshawn – Pop like this Pt. 2 (Slowed) Odetari – KEEP UP Bobby Caldwell – What You Won’t Do for Love фрози, Joyful – Bounce (I Just Wanna Dance) Eternxlkz – SLAY! Megan Thee Stallion – Mamushi (feat. Yuki Chiba) Surf Curse – Disco Steve Lacy – Static

Not: Yukarıdaki veriler ABD'yi kapsamakta olup, Türkiye verileri henüz yayınlanmamıştır.